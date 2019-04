Șerban Nicolae, vehiculat ca posibil înlocuitor al lui Tudorel Toader: Mi s-a mai propus şi am refuzat în mod constant. Recent, nu am avut discuții

Șerban Nicolae a refuzat să spună dacă ar accepta funcția de ministru al Justiției, menționând că din 2016 până în prezent a refuzat de mai multe ori acest post.

"Mi s-a mai propus şi am refuzat în mod constant această propunere. Oricum, ceea ce am de spus şi ceea ce am de auzit se discută strict în interiorul Comitetului Executiv, nu aş vrea să anticipez nici argumentele pentru asemenea temă de discuţie şi nici răspunsul meu, pentru că ar fi incorect faţă de colegi. (...) Am avut asemenea discuţii încă din campania electorală, chiar domnul Dragnea mi-a propus acest lucru înainte de decembrie 2016 am refuzat şi atunci, am refuzat şi după aia de câteva ori. Recent, nu am avut niciun fel de discuţii", a declarat Şerban Nicolae, potrivit Agerpres.

Citeste si Olguța Vasilescu, despre ROBOR - Ratele la credite vor scădea/ Oamenii vor putea vor putea apela la refinanțare pentru a beneficia de aplicarea noului indicator



Întrebat dacă i s-ar propune pentru a patra oară acest post, el a răspuns: "Discuţia este mult mai serioasă şi nu se poate face în termeni de scor de fotbal sau de statistici. Pur şi simplu, discuţia este una serioasă şi analiza nu se poate face nici în faţa presei, nici în spaţiul public".