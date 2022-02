13 februarie: Ziua radioului, a căsătoriei şi a pastelor tortellini

Fiecare zi este specială şi merită celebrată, mai ales atunci când există motive în plus în calendar. Fie că este vorba despre sărbători cunoscute în toată lumea, sau de ocazii mai puţin ştiute, în orice zi a anului există cel puţin o sărbătoare demnă de atenţie, ce oferă un motiv în plus atât de amuzament, cât şi de extindere a ariei de cunoaştere sau de sporire a gradului de conştientizare.

Pentru a ne bucura pe deplin de fiecare zi a anului, ne lăsăm inspiraţi şi de unul dintre celebrele dialoguri ale îndrăgitelor personaje ale lumii de basm create de scriitorul britanic A.A. Milne în urmă cu puţin peste un secol, în cartea sa pentru copii "Winnie-the-Pooh": "- What day is it?, asked Pooh. - It's today, squeaked Piglet. - My favorite day, said Pooh'' ('' - Ce zi este?, întrebă Pooh. - Este astăzi, guiţă Piglet. - Ziua mea favorită, spuse Pooh'').

Aşadar, ziua de astăzi cu unele dintre sărbătorile ei ar putea fi ziua preferată a multora dintre noi.

Ziua mondială a radioului

Proclamată în 2011 de UNESCO şi adoptată de Adunare Generală a ONU în 2012 ca zi internaţională, Ziua mondială a radioului este celebrată pe 13 februarie. Radioul este un ''mediu influent, care contribuie la celebrarea umanităţii în toată diversitatea sa, constituind o platformă a discursului democratic''. La nivel global, radioul este în continuare mediul cu cea mai mare audienţă. Prin această abilitate unică de a ajunge la un auditoriu larg, radioul poate modela experienţa diversităţii unei societăţi, servind drept arenă astfel încât toate vocile să fie auzite şi reprezentate. Radioul continuă să fie unul dintre cele mai de încredere şi utilizate medii din lume, potrivit diferitelor rapoarte internaţionale. Tema ediţiei din 2022 a Zilei mondiale a radioului (#WorldRadioDay) este ''Radio şi încredere'', informează Agerpres.ro.

Ziua de 13 februarie marchează lansarea primei emisii a postului de radio al Naţiunilor Unite, în 1946.

Existenţa undelor radio a fost demonstrată de fizicianul german Heinrich Hertz (1857-1894), după ce iniţial descoperise radiaţia electromagnetică. Undele radio operează într-un spectru larg de frecvenţe, de la 30 de hertzi la 300 de gigahertzi. Sunt generate de un dispozitiv denumit transmiţător, conectat la antene care permit transmiterea undelor radio. Undele sunt apoi receptate de un radio-emiţător ataşat unui alt sistem de antene. Radioul a devenit rapid popular şi a primit aplicaţii în diverse domenii, de la transmiterea de informaţii la difuzarea de muzică.

Ziua mondială a căsătoriei

Creată iniţial de organizaţia americană Worldwide Marriage Encounter, Ziua mondială a căsătoriei (#WorldMarriageDay) este marcată de obicei în a doua duminică din februarie şi îşi propune să celebreze principii care stau la baza căsătoriei, cum ar fi fidelitatea, sacrificiul şi bucuria.

Sărbătoarea îşi are originile în localitatea Baton Rouge, din Louisiana, Statele Unite, la începutul anilor 1980. A fost o iniţiativă locală a mai multor cupluri, care au solicitat primarului oraşului, guvernatorului statului şi episcopului bisericii să proclame Ziua Sfântului Valentin drept ''Credem în Ziua mondială a căsătoriei''. Până în 1983, numele zilei s-a schimbat în ''Ziua mondială a căsătoriei'' şi a început să fie celebrată în a doua duminică din februarie. Un deceniu mai târziu, în 1993, papa Ioan Paul al II-lea, a binecuvântat oficial această zi.

Ziua pastelor tortellini

Tortellini este o varietate de paste emblematică pentru regiunea italiană Bologna, preparată dintr-un aluat rulat şi modelat astfel încât să se creeze în mijloc un cerc sau o formă aproximativ triunghiulară şi care pot fi umplute cu carne, şuncă sau brânză, servite cu diferite sosuri sau cu supă. Potrivit reţetei originale, umplutura trebuie să includă un amestec de prosciutto, mortadella şi parmezan.

Ziua pastelor tortellini (#TortelliniDay) este marcată pe 13 februarie.

Aceste paste meşteşugite cu minuţiozitate au apărut în oraşul Castelfranco Emilia, din provincia Modena, în apropiere de Bologna. Deşi povestea originii variază de la oraş la oraş, se spune că, potrivit legendei, Venus, zeiţa dragostei, ar fi petrecut o noapte la un han local. Proprietarul hanului a aruncat o privire prin gaura cheii, iar după ce a văzut-o pe zeiţa încântătoare, a fost lovit de inspiraţie, a mers apoi în bucătărie şi a creat pastele tortellini, despre care se spune că sunt modelate în forma buricului lui Venus.

Îndrăgostit nebuneşte de propria persoană

Ziua în care... te îndrăgosteşti nebuneşte de tine însuţi, marcată pe 13 februarie, cu o zi înainte de Ziua Sfântului Valentin, este un prilej de a acorda mai multă atenţie iubirii şi aprecierii de sine.

Sărbătoarea a fost iniţiată de Christine Arylo, o scriitoare de cărţi motivaţionale, autoarea volumului ''Madly In Love With ME, The Daring Adventure To Becoming Your Own Best Friend''.

Filozofia sărbătorii este că pentru a putea să arăţi cu adevărat dragoste altora, trebuie în primul rând să te preţuieşti şi să te respecţi pe tine însuţi.

Ziua conştientizării drepturilor legale ale angajaţilor

A fost instituită de avocatul australian Paul Brennan pentru a sublinia importanţa educaţiei juridice pentru angajaţi şi afacerile mici. Ziua conştientizării drepturilor legale ale angajaţilor (#EmployeeLegalAwarenessDay) nu este însă doar despre legi, iar Brennan sugerează totodată că angajaţii ar trebui să devină mai conştienţi de politicile companiei. Este important ca angajaţii să deţină o copie a regulamentului de organizare al angajatorului, care conţine informaţii despre politica în caz de deces, despre frecvenţă şi punctualitate, precum şi declaraţii referitoare la conflictele de interese şi acorduri de confidenţialitate.

Ziua schimbării numelui

Viaţa presupune o serie de aventuri şi de schimbări, iar câteodată numele pe care l-am primit la naştere nu mai este în armonie cu parcursul concret al existenţei noastre. Ziua schimbării numelui (#GetaDifferentNameDay), marcată pe 13 februarie, este un prilej de a celebra posibilitatea dobândirii unui nou nume, alături de deciziile majore care determină această schimbare.

Schimbarea numelui este o practică existentă în multe culturi de pe glob. Abraham, o figură proeminentă în trei religii majore (iudaism, islamism şi creştinism), şi-a schimbat numele din Abram, care însemna ''tată slăvit'', la Abraham, care înseamnă ''mulţime''. Soţia acestuia şi-a schimbat totodată numele de la Sarai la Sarah. Schimbarea numelui are loc de obicei în urma unui eveniment semnificativ, care schimbă parcursul vieţii.

În biserica catolică, există o practică denumită confirmare, în cadrul căreia credincioşilor li se permite să-şi selecteze cu atenţie un nou nume, deseori în onoarea unuia dintre sfinţii cinstiţi în cadrul acestei religii. În anumite cazuri, primirea unui nou nume este o celebrare, aşa cum se întâmplă în cazul femeilor după ce îşi schimbă numele odată cu căsătoria. Unele cupluri însă, îmbrăţişează ideea de egalitate, iar soţul ia numele soţiei. În alte cazuri, oamenii îşi schimbă numele dacă cel existent nu reflectă caracteristicile recente ale personalităţii şi ale genului. În oricare dintre situaţii, schimbarea numelui presupune celebrarea unui nou început.