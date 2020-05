155 de corporații solicită guvernelor o redresare economică bazată pe zero emisii

Un număr de 155 de corporații au semnat o declarație prin care solicită guvernelor din întreaga lume să-și alinieze eforturile de redresare economică în urma COVID-19 cu cele mai recente studii despre combaterea schimbărilor climatice, informează Enel, care este und din companiile semnatare

Demersul este susținut de inițiativa de Obiective Science Based, de Compactul Global al ONU și de coaliția We Mean Business, potrivit mediafax.ro.

„O redresare corespunzătoare va contribui la repornirea economiei și la protejarea oamenilor și a locurilor de muncă, dar în același timp va accelera schimbările despre care am realizat că sunt necesare mai mult decât oricând. Sectorul privat joacă un rol major în acest context. Viitorul companiilor și contribuția lor la diminuarea schimbărilor climatice sunt două lucruri care merg împreună, astfel că nu există altă cale decât să aliniem toate eforturile noastre de recuperare cu ODD 13 (Acțiunea de combatere a schimbărilor climatice)”, spune Francesco Starace, CEO și director general, Enel S.p.A

Cele 155 de companii au o capitalizare de piață cumulată de peste 2.400 de miliarde de dolari și reprezintă peste 5 milioane de angajați.

Pe măsură ce dezbaterile cu privire la pachetele de redresare din întreaga lume se vor aduna în următoarele săptămâni, companiile, care fac parte din inițiativa de Obiective Science Based, solicită politici care să consolideze rezistența împotriva șocurilor viitoare, susținând eforturile de menținere a creșterii temperaturii globale cu mai puțin de 1,5° C peste nivelurile preindustriale, în conformitate cu atingerea unor emisii zero cu mult înainte de 2050.

Semnatarii reprezintă 34 de sectoare de activitate și au sediul în 33 de țări. Lista acestora include: Abdi Ibrahim Pharmaceuticals, ACCIONA, Accor, Adobe, Agder Energi, Arabesque, Arc'teryx Equipment, AstraZeneca, Auchan Retail Portugal, Bayer, Beiersdorf, BIAL, Bonava, Burberry, Capgemini, Cargotec, Carlsberg Group, Cellnex, CEWE Stiftung & Co. KGaA, City Developments Limited, CMA CGM, Coca-Cola European Partners, Colgate Palmolive Company, Corbion, Cranswick, Dalberg Advisors, Dalmia Cement (Bharat) Limited, Danfoss Group, Diageo, Diam Group, dormakaba, Dutch-Bangla Pack, EcoVadis, EDF Group, EDP Energias de Portugal, Electrolux, En+ Group, Enel, ERM, Europcar Mobility Group, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Firmenich, Gleeds, Glovo, Grundfos Holding, Grupo Red Eléctrica, GSMA, H. Lundbeck, H&M Group, Henkel, Hewlett Packard Enterprise, Husqvarna Group, HP Inc., Iberdrola, ICA Gruppen, Inditex, Ingka Holding, Inter IKEA Group, Intuit, JLL, Kearney, Kelani Valley Plantations, Kuehne + Nagel International AG, LafargeHolcim, Legrand, Lojas Renner, Maeda Corporation, Magyar Telekom, Mars, Marshalls, Marui Group, Media 6, Movida Participações, MP Pension, Natura & Co., Nestlé, Nomad Foods, Novartis, Novo Nordisk, NR Instant Produce Public Company, O. T. Sports Manufacture, Orange, Orbia Advance, Orkla, Ørsted, Pearson, PensionDanmark, Pernod Ricard, PVH Corp., Refinitiv, Ronald Lu & Partners, Royal DSM, RSE (Ross-shire Engineering), Safaricom, Saint-Gobain, Salesforce.com inc., Sanofi, Scania, Scapa Inter, Schneider Electric, Schüco International, SIG Combibloc, Signify, Sky, SkyPower Global, Sofidel, Sonae Sierra, Sopra Steria Group, Stora Enso Oyj, SUEZ, Symrise, Syngenta Group, Takasago International Corporation, Talawakelle Tea Estates, Tate & Lyle, Tech Mahindra, Telefonica, The Co-op, The Lux Collective, TMG Automotive, Unilever, Vattenfall, Vaude Sport, Verbund, Vestas Wind Systems, Vodafone Group, Wipro, Yarra Valley Water, YKK Corporation, și Zurich Insurance Group, printre alții.

Declarația vine în condițiile în care guvernele din întreaga lume pregătesc sute de miliarde de dolari în pachete de stimulare pentru a ajuta economiile să se redreseze în urma impactului pandemiei de coronavirus și în timp ce se pregătesc să prezinte planuri naționale de combatere a schimbărilor climatice îmbunătățite în temeiul Acordului de la Paris. În următoarele săptămâni, mai multe economii majore vor lua decizii cheie în eforturile lor de redresare, inclusiv Planul de redresare economică a Uniunii Europene, noi pachete de stimulare din Statele Unite ale Americii și India și summit-ul șefilor de stat ai țărilor din G7 din luna iunie.

Cele 155 de companii au stabilit deja sau s-au angajat să stabilească obiective de reducere a emisiilor. Prin semnarea declarației, ele reafirmă că propriile decizii și acțiuni rămân fundamentate de cercetare, făcând în același timp apel la guverne să „acorde prioritate unei tranziții mai rapide și mai echitabile de la o economie gri la o economie verde". Politica și cheltuielile aferente atingerii obiectivelor climatice vor reduce vulnerabilitatea la viitoarele șocuri și dezastre, vor crea locuri de muncă, vor reduce emisiile și vor asigura aer curat, potrivit unui studiu realizat de Oxford University.

Paul Simpson, CEO al CDP, a declarat: „Epidemia de coronavirus este un memento puternic al fragilității sistemului nostru economic actual. De asemenea, ne amintește că știința trebuie să fie ghidul nostru colectiv către o economie mai rezistentă. Stabilirea și acționarea în vederea îndeplinirii obiectivelor science-based este cel mai bun mod în care companiile și guvernele deopotrivă se pot proteja față de viitoarele dezechilibre de business și economice, ca urmare a factorilor climatici.

Maria Mendiluce, CEO al coaliției We Mean Business, a declarat: „Guvernele pot avea siguranța că businessurile implementează obiective science-based pentru a ne pune pe o traiectorie de 1,5°C. Acestea solicită politici de redresare care să stimuleze economia și să consolideze reziliența. O redresare aliniată cu ținta de zero emisii va permite companiilor să investească și să inoveze în ritmul și la capacitatea necesare pentru a reclădi mai bine, creând locuri de muncă decente, protejând sănătatea, reducând emisiile și crescând, în viitor, reziliența”.

„Este imperativ nu doar să repornim economia mondială – ci și să o resetăm. Ar fi o tragedie dacă, după ce am cheltuit 10 până la 20 de trilioane de dolari din banii publici, pur și simplu am reconstrui aceeași economie inegală, vulnerabilă și cu emisii ridicate de carbon pe care am avut-o înainte", a declarat dr. Andrew Steer, președinte și CEO al World Resources Institute și membru al Consiliului SBTi. "Îi aplaudăm pe liderii acestor 155 de companii, care nu doar că se angajează să-și reseteze propriile companii, dar cer, de asemenea, ca guvernele lumii să acționeze în vederea celei mai bune științe și a celei mai bune economii, ceea ce arată că politicile inteligente din punct de vedere climatic vor crea mai multe locuri de muncă și vor stimula o creștere economică rezistentă și favorabilă incluziunii".

Inițiativa de Obiective Science Based mobilizează companiile să-și stabilească ținte științifice și să-și consolideze avantajul competitiv în tranziția la economia cu emisii reduse de carbon. Este o colaborare între CDP, Compactul Global al Organizației Națiunilor Unite, World Resources Institute (WRI) și World Wild Fund (WWF) fiind implicată în coaliția We Mean Business. Inițiativa definește și promovează cele mai bune practici în stabilirea țintelor science-based, oferă resurse și îndrumări pentru reducerea barierelor în calea adopției și evaluează și aprobă în mod independent țintele companiilor.