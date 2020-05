Transfer spectaculos în PPUSL: Un personaj care a plecat din PSD s-a înscris la 'umaniști'

Fostul şef al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu, care şi-a lansat în martie candidatura ca independent la Primăria Constanţa, după ce a demisionat din PSD, a anunţat marţi că s-a înscris în Partidul Puterii Umaniste - Social Liberal (PPUSL).

"La începutul anului trimeteam Parlamentului o propunere de act normativ. Aceasta a fost preluată de doamna deputat Graţiela Gavrilescu, cu care am fost coleg în Guvern, în 2019, cât am ocupat funcţia de preşedinte ANPC. Actul are în vedere obligarea structurilor de stat (spitale, penitenciare, unităţi militare etc) să achiziţioneze NUMAI produse româneşti, provenite din materii prime autohtone. Cum am promis înscrierea în formaţiunea politică, care va susţine acest proiect, astăzi, m-am înscris în PPU SL (Partidul Puterii Umaniste - Social Liberal)", a transmis Horia Constantinescu, actual şef al Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Constanţa.

El a menţionat că va candida la Primăria Constanţa şi va susţine o listă de consilieri locali din partea formaţiunii politice în care s-a înscris.

"Am colaborat şi cu Asociaţia Ţăranilor Dobrogeni, cărora le mulţumesc!", a adăugat Constantinescu.

Fostul preşedinte al ANPC, Horia Constantinescu, şi-a lansat, pe 6 martie, candidatura ca independent la funcţia de primar al municipiului Constanţa, sub sloganul "Trezirea", după ce în februarie a demisionat din PSD.

