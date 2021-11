16 ani de la întronizarea IPS Laurenţiu

Sărbătoarea Sfântului Ioan Gură de Aur din 13 noiembrie este zi de mare bucurie duhovnicească pentru Arhiepiscopia Sibiului şi Mitropolia Ardealului. Acum 16 ani, în această zi de 13 noiembrie, clerul şi credincioşii din Ardeal îşi primeau noul Arhipăstor, pe Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu. Pentru a sărbători cei 16 ani plini de roade duhovniceşti de la ziua întronizării, IPS Mitropolit Laurenţiu a participat sâmbătă, 13 noiembrie, la Sfânta Liturghie oficiată în Catedrala mitropolitană din Sibiu de un sobor de preoţi şi diaconi condus de vicarul-administrativ al Arhiepiscopiei Sibiului, arhimandritul Ioachim Tomoiagă. În sobor s-au aflat cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna”, membri ai administraţiei eparhiale şi slujitori ai locaşului de cult, conform mitropolia-ardealului.ro.

Răspunsurile liturgice au fost date de grupul psaltic „Anastasios” din Târgu-Mureş, condus de protopsaltul Iustinian-Ioachim Simion.

Cuvântul de învăţătură de la Sfânta Liturghie a fost rostit de arhid. prof. univ. dr. Ioan I. Ică jr., prezentând viaţa virtuoasă a Sfântului Ioan Gură de Aur, model de ierarh şi de slujitor al Domnului pentru întreaga creştinătate.

„Suntem împreună cu acest uimitor ierarh care nu vine singur, pentru că dacă ne uităm în Sinaxar vedem că astăzi este pomenirea Sfântului Ierarh Ioan Hrisostomos, Arhiepiscopul Constantinopolului şi a mamei sale, Antuza, pentru că, într-adevăr, Sfântul Ioan Gură de Aur a fost fiul rugăciunilor, dragostei şi evlaviei exemplare ale acestei femei uimitoare, cu nume de floare, pentru că în greceşte Antuza înseamnă «cea care înfloreşte», o făptură binecuvântată din Antiohia, a doua capitală a împărăţiei romane de atunci din Orientul Apropiat. (…) Sfântul Ioan Gură de Aur a încercat imposibilul, să facă din cetatea Antiohiei, pe jumătate păgână, o cetate a îngerilor, o cetate a creştinilor care trăiesc pe pământ viaţa îngerilor din cer. (…) La Constantinopol, alţi şase ani de predică şi de continuare a propovăduirii, a comentat Faptele Apostolilor, a luat apoi Epistolele Sfântului Apostol Pavel şi le-a terminat aproape pe toate”, a spus arhid. prof. univ. dr. Ioan I. Ică jr.

„Părintele dragostei şi Părintele nostru”

După Sfânta Liturghie, soborul slujitor a oficiat un Te Deum prin care a adus mulţumire lui Dumnezeu pentru toate împlinirile duhovniceşti, pastorale şi administrative din cei 16 ani de arhipăstorire a IPS Mitropolit Laurenţiu la Sibiu.

Părintele vicar-administrativ Ioachim Tomoiagă a adresat un cuvânt de felicitare şi de mulţumire ierarhului.

„La ceas aniversar, la împlinirea celor 16 ani de când aţi fost instalat în această demnitate de Arhiepiscop al Sibiului şi de Mitropolit al Ardealului, am trăit o zi cu adevărat duhovnicească. Ne-am simţit ca la Aghia Sofia, nu numai pentru că, din punct de vedere arhitectural, Catedrala în care am slujit astăzi este asemănătoare Aghiei Sofia, dar la scară mai mică, ci şi pentru că am avut o cântare psaltică, bizantină, la această Sfântă Liturghie, ca odinioară în Bizanţ. S-a transformat, aşadar, o zi obişnuită, într-un praznic. De fapt, acesta este praznicul Arhiepiscopiei noastre şi al Mitropoliei Ardealului, ziua instalării Întâistătătorului. În această zi, Înaltpreasfinţia Voastră, Vă mulţumim pentru dragostea paternă şi fraternă cu care ne înconjuraţi pe toţi, atât pe colaboratorii apropiaţi ai Înaltpreasfinţiei Voastre, cât şi pe monahii şi monahiile din mănăstiri, preoţii, credincioşii pe care îi aveţi în păstorire şi această dragoste pe care o manifestaţi faţă de noi toţi, deopotrivă, ne face să Vă numim Părintele dragostei şi, deopotrivă, Părintele nostru care aduce sărbătoare în sufletul nostru”, a spus părintele vicar.

În cuvântul de mulţumire, IPS Mitropolit Laurenţiu şi-a exprimat recunoştinţa faţă de toţi colaboratorii, preoţii şi toţi cei care i-au stat aproape în cei 16 ani de activitate la Sibiu.

„Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru toate, şi pentru cele bune şi pentru încercări sau neîmpliniri, dar, în acelaşi timp vreau să le mulţumesc tuturor celor care mi-au stat alături şi m-au sprijinit în cei 16 ani şi eu totdeauna mă gândesc şi la cei aproape zece ani de activitate deosebită în slujirea Bisericii din demnitatea de Episcop la Caransebeş, precum şi la anii de slujire la catedră. Responsabilitatea este foarte mare, o simţim mereu şi vom începe din nou acum, în prag de post al Naşterii Domnului, să stăruim în rugăciune, în asceză, în postire şi în împlinirea misiunii noastre, completând postul şi rugăciunea cu faptele bune”, a spus ierarhul.

Colaboratorii, angajaţii centrului eparhial, numeroşi preoţi şi credincioşi au transmis ierarhului în această zi de sărbătoare urările cele mai frumoase, însoţite de recunoştinţa şi mulţumirile pentru grija părintească pe care o are ierarhul faţă de fiecare în parte.