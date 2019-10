18 copii instituționalizați din Vrancea sunt dispăruți: Consiliul Județean a cerut un audit

Optsprezece copii din centrele de plasament sau casele familiale din judeţul Galaţi figurează ca fiind dispăruţi în acest moment, iar preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea, a dispus demararea unui audit la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi. La finalul săptămânii, Fotea aşteaptă să ştie exact care este situaţia copiilor, potrivit news.ro.

Preşedintele CJ Galaţi, Costel Fotea, a declarat, marţi, pentru News.ro că s-a autosesizat în urma informaţiilor că mai mulţi copii ar fi dispăruţi din centrele de plasament din judeţ şi a dispus un audit, concluziile fiind aşteptate la finele acestei săptămâni.

”La acest moment este declanşat un audit la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi. Ne-am autosesizat după ce am citit şi am auzit că sunt copii dispăruţi din centrele de plasament din judeţ. Automat, am vrut să ştiu ce se întâmplă şi am cerut un audit. La finalul săptămânii, aştept un raport al acestui audit şi voi vedea atunci dacă sunt copii dispăruţi şi mai ales câţi. Este şi o anchetă a Poliţiei, despre care însă nu vă pot spune eu mai multe, în acest moment”, a declarat preşedintele CJ Galaţi, Costel Fotea.

Purtătorul de cuvânt al IPJ Galaţi, comisar şef Gabriela Costin, a declarat, la rândul său, că ar fi vorba despre plecări voluntare repetate din centrele de plasament sau din casele familiale.

”Este vorba despre plecări voluntare din centrele de plasament de pe raza judeţului Galaţi, în mod repetat şi la intervale scurte de timp. Poliţia are în permanenţă în atenţie aceste cazuri şi efectuează cercetări pentru depistarea minorilor şi introducerea lor în centrele respective”, a declarat comisar sef Gabriela Costin.

La rândul său, purtătorul de cuvânt al DGASPC Galaţi, Tania Calcan, a precizat că în acest moment din centrele de plasament lipsesc 18 copii.

”Ei pleacă, fie de la şcoală, fie forţând limitele biletului de voie pe care îl primesc. Noi încercăm să luăm legătura cu grupurile sau să cunoaştem prietenii sau anturajul pe care îl frecventează. Deseori reuşim şi atunci copilul revine, dar când nu reuşim lucrurile nu mai stau cum ne-am dori”, a precizat Tania Calcan, purtătorul de cuvânt DGASPC Galaţi.

Pe de altă parte, Calcan a adăugat că minorii din centrele de plasament sau din casele de tip familial beneficiază de un regim deschis şi pot pleca oricând, fiind de altfel încurajaţi să aibă activităţi în afara casei. De multe ori, însă, ei pleacă pe baza unui bilet de voie şi nu se mai întorc.

Autorităţile spun că sunt numeroase cazurile în care copiii dispar timp de câteva zile şi revin, iar instituţia este obligată să anunţe imediat la Poliţie faptul că minorii nu s-au întors la ora stabilită.

”Ei sunt încurajaţi să iasă în comunitate, să meargă la plimbare, să facă sport, au un program pe care încearcă cu toţii să îl respecte. Ei trebuie să respecte şi o regulă, trebuie să anunţe când se întorc. Nu întotdeauna se întâmplă acest lucru. Procedurile implică în acest moment anunţarea telefonică de urgenţă a secţiei de poliţie din zona în care copilul locuieşte”, a mai adăugat Tania Calcan.