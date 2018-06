20 iunie, ziua sentinţei pentru Dan Şova. Fostul ministru: Cred că procurorului de caz i-au plăcut în mod excesiv denunturile

Judecătorii instanţei supreme vor anunţa pe 20 iunie sentinţa finală în dosarul CET Govora, cauză în care sunt judecaţi Dan Şova, fost ministru, şi Mihai Bălan, fost director CET Govora.

"Întreaga acțiune a DNA nu a avut drept scop aflarea adevărului, ci apărarea unor denunțuri. DNA, în mod constant și ostentativ, s-a opus oricăror probe care le puteau demonta. Ghinionul meu la fond a fost că pur și simplu cel care m-a reprezentat a uitat să depună probele. (..) Când faci acuzații, când primești denunturi, trebuie sa le verifici. Cunosc foarte bine că un procuror DNA are acces instantaneu la toate dosarele. (..) Procurorul care a anchetat cauza cunoștea foarte bine falsurile care au determinat contractele, fiind același procuror din Rovinari-Turceni, avea istoricul caselor de avocatura cerut de la Baroul București. Falsurile din acel dosar sunt semnate de Simona Ciurcu, denunțătorul din acest dosar. (..) Cred că procurorului i-au plăcut în mod excesiv denunturile și a renunțat să mai cerceteze adevărul. (..) Dacă aş fi fost vinovat, poate m-ar fi tentat propunerea procurorului de caz care mi-a explicat beneficiile lui 19. Poate mi-aş fi adus aminte că cineva din jurul meu, în doi ani de ministeriat, ar fi comis o infracțiune. Dar nu am făcut-o", le-a spus judecătorilor Dan Şova.

"Au trecut doi ani și jumătate de când am fost acuzat de abuz în serviciu și viața mea s-a schimbat.Colegii mei au depus mărturii mincinoase și am făcut tot ce-am putut pentru a demonta acestea afirmații. Îmi pare rău că nu s-a ţinut cont de documente depuse de mine.Nu am încălcat legea, nu pot să încalc ceva care nu se aplică, nu am cauzat niciun prejudiciu, serviciile au fost prestate. Mi-am făcut datoria la CET Govora în detrimentul familiei, a sănătăţii. Am două afecțiuni care m-au făcut să demisionez, mi-am adus copiii în faza în care viitorul lor e întinat, cu un tată posibil condamnat. Sper ca peste două săptămâni să pot să mă uit în ochii fiicei mele cu demnitate, să ştiu că nu am încălcat nicio lege. Consider că sunt nevinovat şi că se va face dreptate", a declarat Mihai Bălan, fost directr CET Govora, în sala de judecată.