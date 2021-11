31 de lucrări ale artistei Geta Brătescu pot fi văzute într-o expoziţie de artă contemporană la Berlin

Un număr de 31 de lucrări ale artistei Geta Brătescu (1926-2018), din colecţia Muzeului Naţional de Artă al României, pot fi văzute în expoziţia „Understudies: I, Myself Will Exhibit Nothing”, curatoriată de Iman Issa la KW Institute for Contemporary Art din Berlin.

Cele 31 de desene selectate fac parte din ilustraţia volumului „Faust” de Johann Wolfgang von Goethe (traducerea lui Ştefan Augustin Doinas), publicat în anul 1983, anunţă MNAR pe Facebook.

Expoziţia, care poate fi vizitată până la 9 ianuarie 2022, aduce împreună creaţii ale mai multor artişti de renume internaţional: Geta Brătescu, Latifa al-Zayyat, Moyra Davey, Amit Dutta, Haris Epaminonda & Daniel Gustav Cramer, Iman Issa, Paul Neagu, Olaf Nicolai, Sergei Parajanov, Mohammad Rabie, Walid Raad şi Valeska Soares.

Geta Brătescu este considerată una dintre cele mai importante artiste contemporane din România, cu o foarte mare vizibilitate în străinătate, creaţiile sale regăsindu-se în muzee prestigioase ale lumii, precum MOMA New York, Tate Londra şi Muzeul de Artă Modernă din Viena, potrivit News.ro.

Istoricul de artă Catherine de Zegher a caracterizat-o pe artista din România drept „o voce independentă", care „a contribuit, de-a lungul secolului XX şi la începuturile celui de-al XXI-lea, la dezvoltarea progresivă a artei".

Membră a Uniunii Artiştilor Plastici din România, a fost o artistă completă care a ales ca mijloc de expresie atât mediile tradiţionale, cât şi pe cele noi, realizând deopotrivă lucrări de grafică, gravură, desen şi colaj textil, tapiserie, obiect, actiune, fotografie, foto-instalaţie, film.