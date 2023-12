35 de organizaţii neguvernamentale susţin campania ACCEPT numită Protejaţi toate familiile, care prevede adoptarea de instrumente de protecţie şi recunoaştere

Organizaţiile semnatare, potrivit sursei citate, sunt următoarele: 1. Asociaţia CIVICA; 2. Asociaţia eQuiVox; 3. [H]LGBTQ United Braşov; 4. ARAS - Asociaţia Română Anti-Sida; 5. Centrul de Acţiune pentru Egalitate şi Drepturile Omului (ACTEDO); 6. Asociaţia FRONT; 7. Centrul de Resurse pentru participare publică (CeRe); 8. Centrul FILIA; 9. Identity.Education; 10. Rise OUT; 11. Agenţia Împreună; 12. MozaiQ; 13. Centrul de Resurse Juridice; 14. Tineri pentru Tineri; 15. Asociaţia Declic; 16. Queer Sisterhood Cluj- Hilltop Org; 17. Girl Up Romania; 18. Asociaţia EasyEco; 19. Societatea de Educaţie Contraceptivă şi Sexuală; 20. Asociaţia Mame pentru Mame; 21. Asociaţia SEXUL vs BARZA; 22. CPE - Centrul Parteneriat pentru Egalitate; 23. Funky Citizens; 24. ActiveWatch; 25. Euroregional Center for Public Initiatives - ECPI; 26. Centrul pentru Inovare Publică; 27. Asociaţia Consiliul Diversităţii în Afaceri - RDCC; 28. Asociaţia TransCore; 29. Asociaţia Incluziune pe bune; 30. Code for Romania; 31. Asociaţia Centrul pentru Educaţie şi Drepturile Omului; 32. Ark Oradea; 33. ART Fusion; 34. CADO - Centrul de Advocacy şi Drepturile Omului; 35. Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile - FDSC.