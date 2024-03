'5 milioane de dolari arși în câteva secunde': 'Spărgătorul lui Putin', făcut scrum de o 'bătrână' americană din anii '60 / VIDEO

În înregistrarea video se poate observa cum drona survolează tancul abandonat și lansează o grenadă model M-67, exact prin unul dintre cele două chepenguri din turela tancului, lăsate deschise după ce echipajul a părăsit vehiculul.

Costul de producție al unui astfel de tanc este estimat la aproximativ 5 milioane de dolari, potrivit Digi24.ro. Tancul T-90M reprezintă, practic, cea mai modernă variantă de tanc din dotarea armatei ruse în prezent, după ce un oficial guvernamental rus a recunoscut că tancul T-14 „Armata” nu poate fi utilizat în Ucraina din cauza costurilor operaționale prea ridicate. Acest model de tanc a fost prezentat pentru prima dată în 2016 și a intrat în dotarea armatei ruse în 2020.

Conform informațiilor obținute din surse deschise, aproximativ 100 de astfel de blindate erau operaționale acum aproximativ un an și jumătate în cadrul unor unități de elită ale armatei ruse, unele dintre ele fiind implicate direct în invazia Ucrainei. Conform site-ului Oryx, specializat în monitorizarea pierderilor de echipamente militare confirmate vizual și geolocalizate, până la finalul lunii martie 2024, Rusia a pierdut 73 de astfel de tancuri în conflictul ucrainean.

What looks like a damaged but overall relatively new Russian T-90M got finished off by a drone with a grenade. 5 million USD worth of hardware burnt within seconds.



