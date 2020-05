71 de romani cer autoritatilor repatrierea din Mexic

Un numar de 71 de romani sunt blocati in orasul mexican Puerto Vallarta si acestia cer insistent ajutorul autoritatilor de la Bucuresti pentru a fi repatriati. Ei spun ca nu sunt inregistrate cazuri de Coronavirus in randul acestora, fiind izolati inca din data de 1 martie. Romanii fac parte din echipajele mai multor nave de croaziera si odata cu declararea pandemiei, acestea si-au intrerupt traseul prestabilit. Cei 71 de romani sunt muncitori ce fac parte din echipajele a trei vase de croaziera, si anume Seabourn si Koningsdam.

Un barbat din acest grup a declarat ca pe langa romani, mai sunt peste 1200 de angajati din toata lumea pe cele trei nave de croaziera. Acesta a declarat faptul ca a facut un apel la autoritati pentru a putea ajunge acasa. „Sunt unul dintre membrii echipajului de pe Seabourn, ne aflam pe mare de la 1 martie. De atunci nu am pasit pe uscat si nu am avut contact cu alti oameni. Nu avem cazuri de Coronavirus la bord. De ce e atat de dificil sa fim repatriati? Suntem 71 de romani alaturi de alti 1.200 de oameni din toata lumea”, spune barbatul pe profilul sau de Facebook. El mai spune ca spera ca nu e nevoie ca oamenii sa sara peste bord sau sa intre in greva foamei. „Vrem doar sa ne intoarcem acasa”.

Speranta Anghel