A șaptea înfrângere consecutivă pentru FC Voluntari - Cernat spune că Bergodi nu va fi dat afară

Directorul sportiv al FC Voluntari, Florin Cernat, a declarat că antrenorul Cristiano Bergodi nu va fi demis, chiar dacă echipa a înregistrat, luni, a şaptea înfrângere consecutivă în Liga I, acasă, cu Chindia Târgovişte, potrivit news.ro

"Din păcate nu am reuşit să luăm cele trei puncte. E o situaţie mai dificilă la noi, sunt şapte meciuri fără victorie, însă am speranţe, pentru că în ultimele două meciuri am făcut un joc destul de bun, doar că în ultimii 30 de metri nu avem sânge să finalizăm ce avem de finalizat. Când vine un necaz, vin toate, a fost un autogol care parcă ne-a turnat plumb în picioare. Am continuat să atacăm, am ţinut mingea în posesie, am ajuns la poartă, însă în ultimii 30 de metri nu găsim soluţia să o băgăm în poartă. Nu va pleca mister. Într-adevăr, e situaţia care este, lumea aşa gândeşte, că va fi schimbat, dar nu se va schimba nimic. Nu cred că se va întâmpla aşa ceva, se vorbeşte prea mult de demiterea lui Bergodi şi nu se vorbeşte de meci. O să găsim soluţii, băieţii se antrenează zi de zi, mister e trup şi suflet acolo, dar avem şi ghinion. Fiecare meci este greu pentru noi, mai ales în situaţia în care suntem acum", a declarat Cernat, la micorfoanele televiziunilor care transmit Liga I.

FC Voluntari a fost învinsă, luni, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (1-0), de Chindia Târgovişte, în etapa a XII-a a Ligii I.

În clasament, nou-promovata a acumulat 15 puncte şi a urcat de pe locul 11 pe 9, depăşind la golaveraj FCSB, locul 10, şi pe Dinamo, clasată pe locul 11, cu 14 puncte. Târgoviştenii sunt la egalitate de puncte cu Sepsi, locul 7, şi Astra, locul 8.

FC Voluntari rămâne pe ultimul loc, 14, cu cinci puncte.