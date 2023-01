A doua ediţie a ultramaratonului Transylvania 6 Days va avea loc la Reghin

Ediţia a doua a celei mai lungi curse de alergare din România, ultramaratonul Transylvania 6 Days, se va desfăşura la Reghin, în perioada 26 iunie - 2 iulie, se arată într-un comunicat de presă al organizatorilor, remis Agerpres.

"Transylvania 6 Days este cea mai lungă cursă de alergare din România. Şi una dintre puţinele din Europa de o astfel de anvergură. Cea de-a doua ediţie se va desfăşura la Reghin în perioada 26 iunie - 2 iulie. Proba "regină" este cursa de 6 zile de alergare, un adevărat joc de şah şi strategie care îi solicită pe ultramaratonişti atât fizic, cât şi psihic. Grecul Athanasios Stimoniaris a câştigat prima ediţie cu 705,596 de km alergaţi în 6 zile. La feminin s-a impus Edda Bauer din Germania, care la 78 de ani a parcurs impresionanta distanţă de 466,322 kilometri. Ambii vor reveni în vară pentru a-şi depăşi limitele la Festivalul Internaţional de Ultramaraton Transylvania 6 Days", precizează sursa citată.

Transylvania 6 Days oferă concurenţilor posibilitatea să alerge în cinci probe: 6 zile, 72 de ore, 48 de ore, 24 de ore sau 12 ore.

Traseul pe care vor alerga concurenţii are o lungime de 842,40 de metri şi trece prin parcul Tineretului din Reghin, respectiv stadionul Avântul. Ultramaratoniştii vor avea la dispoziţie două puncte permanente pentru hidratare şi alimentare, duşuri, gheaţă, trei mese pe zi şi zone speciale pentru odihnă.

"A fost o primă ediţie de succes, o premieră pentru România, în care am pus mult suflet şi am încercat să oferim alergătorilor cele mai bune condiţii pentru a-şi putea depăşi limitele. Mulţi dintre alergătorii care au venit din străinătate revin şi în acest an la Reghin, ceea ce înseamnă că ne-am ridicat la înălţimea aşteptărilor lor. La cursa de 6 zile avem deja reprezentanţi din Spania, Italia, Grecia, Germania şi România. Vom păstra colaborările avute la prima ediţie, dar vor fi şi altele noi, pentru anumite servicii pe care le vom oferi. Cronometrarea cu cip electronic va fi asigurată, ca şi la prima ediţie, de către Olympus Epathla din Atena. Tot ei vor aduce medaliile şi trofeele oferite alergătorilor. Pe bucla de 842,4 m, conform măsurătorii oficiale efectuate de către Georgios Doussis din Grecia, va fi amplasat şi un punct de control, pe lângă cel de bază din zona de start/finish. Vom fi pe deplin mulţumiţi când fiecare judeţ din România va avea un reprezentant înscris la proba 'regină' de 6 zile", a declarat organizatorul Festivalului Internaţional de Ultramaraton - Transylvania 6 Days, Adrian Bonţiu.

Alergătorii au ca obiectiv să parcurgă cât mai mulţi kilometri în intervalul de timp pe care îl oferă proba lor.

"Nimeni nu te obligă cu pistolul la ceafă să alergi non-stop. Fiecare îşi setează obiectivele în funcţie de nivelul de pregătire. Competiţia este pentru toată lumea care iubeşte alergarea. Trebuie să îţi placă foarte mult şi să fii motivat să încerci ceva nou. Nu sunt puse condiţii de participare, în afara faptului ca participanţii să fie sănătoşi. Este o condiţie primordială pentru a lua parte la astfel de curse. Noutatea faţă de anul trecut, din punct de vedere al probelor, este introducerea cursei de 12 h. Vom oferi şi două premii speciale, se vor premia alergătorii din oraşul şi ţara cu cei mai mulţi participanţi", a afirmat Adrian Bonţiu.

Actualul director al Academiei Rapid, Vasile Maftei, a participat în proba de 24 de ore a primei ediţii a ultramaratonului, şi a parcurs 100 de kilometri, iar acum este pregătit acum pentru o nouă provocare.

"Dupa cursă trebuia să mă întrebi ce nu mă doare. A fost destul de greu, una dintre cele mai grele curse din viaţa mea. A fost o experienţă extraordinară pentru că am întâlnit oameni deosebiţi, unii dintre ei profesionişti. Mi-a făcut o deosebită plăcere să alerg alături de ei, iar satisfacţia de la final e greu de explicat în cuvinte. Am început deja pregătirea pentru noua ediţie, dar încă nu m-am hotărât la ce probă să ma înscriu", a afirmat Vasile Maftei.

"Un alt obiectiv important al nostru este acela de a promova sportul, alergarea. Iar Transylvania 6 Days oferă o astfel de motivaţie şi datorită poveştilor extraordinare pe care le au în spate mare parte dintre alergători. Să o vezi pe Edda Bauer, la 78 de ani, cum rămâne pe buclă indiferent că e soare şi foarte cald, ploaie torenţială, noapte sau frig, ori pe italianul Aldo Maranzina, 76 de ani, care a venit la Reghin cu motocicleta, din Italia, şi a alergat şi el peste 400 de kilometri, cu siguranţă te va face şi pe tine să ieşi din zona de confort. Mulţi dintre cei care s-au aflat pe margine, în tribune, şi au asistat la acest spectacol, la prima ediţie, au ales acum să devină concurenţi", a mai adăugat Adrian Bonţiu.

Înscrierile pentru ultramaraton sunt deschise pe site-ul https://transylvania6days.ro/inscrieri/.

Recordurile naţionale înregisrate în probele de ultramaraton au fost stabilite de Andrei Ailenei, 160,987 km (12 ore), Iulian Filipov, 277,476 km (24 ore), Daniel Truşcă, 370,121 km (48 de ore), Nicu Buceanu, 413,123 km (72 de ore) şi Nicu Buceanu, 762,162 km (6 zile).