A doua videoconferinţă internaţională privind acordarea de asistenţă Libanului

Preşedintele francez Emmanuel Macron şi reprezentanţi ai comunităţii internaţionale şi-au reînnoit miercuri dorinţa de a ajuta Libanul aflat în criză, dar au remarcat totodată lipsa condiţiilor pentru un ajutor masiv şi structural, inclusiv crearea unui guvern, informează AFP preluat de agerpres.

La a doua conferinţă internaţională dedicată ajutorului de urgenţă pentru Liban, la patru luni de la explozia din portul capitalei Beirut, într-un moment în care ţara este în criză iar liderii săi nu reuşesc să formeze un guvern, participanţii au insistat asupra importanţei depăşirii momentului ajutoarelor de urgenţă pe care îl oferă în acest moment.

"Acest sprijin nu poate înlocui angajamentul forţelor politice libaneze de a forma un guvern cât mai repede posibil şi de a pune în aplicare foaia de parcurs a reformelor fără de care nu va putea fi declanşat ajutorul structural internaţional. Nu vom renunţa la promisiunile noastre şi nici la exigenţelor noastre, fie că este vorba de reforme sau de ancheta asupra exploziei", a declarat preşedintele francez Emmanuel Macron în deschiderea videoconferinţei, pe care a co-prezidat-o alături de secretarul general al ONU Antonio Guterres.Libanul este blocat de peste un an într-o profundă criză economică, socială şi politică. Pe lângă o depreciere istorică a monedei şi hiperinflaţie, ţara continuă să nu aibă un guvern la peste trei luni de la demisia prim-ministrului Hassan Diab."Din păcate, în pofida acţiunilor noastre multiple la nivel tehnic pe diferite subiecte în ultimele patru luni şi în absenţa unui guvern învestit, nu am făcut multe progrese în pregătirea unei stabilizări complete şi a unui program de reformă", şi-a exprimat regretul directorul general al FMI, Kristalina Georgieva, care a subliniat importanţa în special a restabilirii sistemului bancar."Comunitatea internaţională este gata să ofere un ajutor mai important, mai durabil, dar acest ajutor economic şi financiar este condiţionat de reformele (...) indispensabile pentru ca Libanul să iasă din criză", a adăugat ministrul francez de externe Jean -Yves Le Drian, menţionând "crearea unui guvern competent, cu susţinere politică pentru a pune în aplicare o agendă de reformă"."Banca Mondială este pregătită să ajute libanezii prin sprijinirea transferurilor valutare şi a altor programe de asistenţă socială, potrivit preşedintelui instituţiei, David Malpass.Preşedintele Emmanuel Macron a salutat acţiunea de urgenţă, subliniind că promisiunile donatorilor din 9 august au fost respectate şi chiar depăşite: au fost plătite peste 280 de milioane de euro, ceea ce a făcut posibilă satisfacerea unei părţi importante a nevoilor imediate". În special "12.500 de tone de făină au fost distribuite, adică 80% din stocurile distruse, 73.000 de persoane au primit asistenţă financiară, au fost desfăşurate aproximativ 20 de echipe medicale mobile, 25.000 de persoane au beneficiat de adăpost, 90 de şcoli au primit ajutoare. Este mult, dar nu este suficient", a continuat preşedintele francez.Banca Mondială, ONU şi UE au acţionat pentru a înfiinţa un fond pentru redresarea timpurie a ţării cu participarea societăţii civile, modalitate prin care s-au evitat actorii instituţionali locali, discreditaţi în ochii comunităţii internaţionale în special din cauza corupţiei semnificative."Aceste instrumente vor asigura continuitatea finanţării după (acordarea) ajutorului umanitar de urgenţă", potrivit unei declaraţii comune a Franţei şi a ONU.La această video-conferinţă au participat reprezentanţi ai societăţii civile şi ai "tinerilor", care "sunt demnitatea şi viitorul acestei ţări surori", a declarat Emmanuel Macron.Potrivit comunicatului, la eveniment au participat 32 de ţări, 12 organizaţii internaţionale şi 7 organizaţii ale societăţii civile libaneze.Într-un raport despre situaţia din Liban, Banca Mondială a vorbit despre o "depresie deliberată" în Liban, denunţând incapacitatea liderilor de a conveni asupra "unei acţiuni politice eficiente". Se preconizează că PIB-ul va scădea cu 19.2% în acest an, după ce s-a contractat cu 6.7% în 2019.În cadrul intervenţiei sale, preşedintele libanez Michel Aoun a spus, la rândul său, că "formarea unui guvern este o prioritate" pentru a lansa reforme structurale şi a reconstrui Beirutul. "Ajutorul vostru este crucial pentru populaţie", i-a asigurat acesta pe donatori.