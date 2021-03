A fost descoperit cel mai vechi meteorit de pe Pământ: s-a format în primul milion de ani ai sistemului solar

Oamenii de ştiinţă au identificat un meteorit drept cel mai vechi de origine vulcanică, provenit dintr-o protoplanetă apărută în primul milion de ani de la formarea sistemului nostru solar, informează News.ro.

A avut nevoie de o lungă călătorie, de la cristalizarea sa acum 4 miliarde şi 565 de milioane de ani, înainte de a ateriza "datorită orbitelor" în sudul algerian acum "cel puţin o sută de ani", potrivit geochimistului Jean-Alix Barrat de la Universitatea din Brest.

El a semnat recent un studiu, în Proceedings of the National Academy of Sciences, consacrat obiectului găsit în mai 2020 de vânătorii de meteoriţi într-o zonă din Sahara, de la care a primit numele de Erg Chech 002.

Există oficial 43 de fragmente din acesta, dintre care cele mai importante sunt "groase cât pumnul", a explicat cercetătorul pentru AFP.

Roca, cu aspect verzui când este tăiată şi o suprafaţă destul de brună, este un martor "excepţional" al formării de protoplanete, acei embrioni de planete care au precedat apariţia celor din sistemul nostru solar.

Erg Chech 002 este un obiect rar în mai multe moduri.

Dintre cei 65.000 de meteoriţi repertoriaţi, este unul dintre doar 4.000 caracterizaţi prin „material diferenţiat”, mai elaborat decât cel al altor meteoriţi, deoarece provine dintr-un corp ceresc suficient de mare pentru a fi experimentat activitate tectonică.

Drintre cei 4.000 de meteoriţi, 95% provin din doar doi asteroizi, dar Erg Chech 002 provine din resturile de 5% ale unui asteroid.

Cu o compoziţie unică, "este singurul din 65.000 de meteoriţi care este astfel", a spus Jean-Alix Barrat. El este totuşi convins că "astfel de roci erau destul de frecvente chiar la începutul sistemului solar".

Potrivit calculelor co-autorilor studiului, Marc Chaussidon, de la Institutul de Fizică a Globului din Paris, şi Johan Villneuve, cercetător la CNRS de la Universitatea din Lorraine, meteoritul s-a format în primul milion de ani ai sistemului solar.