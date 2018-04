A fost lansată 'nucleara' după reacția lui Ghiță la amenințările lui Coldea: 'Asta nu face decât să confirme că este ofițer acoperit'

Fostul șef ANAF, Sebastian Bodu, lansează o teorie interesantă după reacția lui Sebastian Ghiță la declarațiile lui Florian Coldea.

„După amenințarea generalului Coldea cu ștreangul, pentru trădare, a reacționat Sebi Ghiță, spunând că lui i se adresează. Mulți au preluat această teorie. Păi...asta nu face decât să confirme că Sebi Ghiță este ofițer acoperit, că un om obișnuit, fără acces la informații sensibile, nu poate fi acuzat de trădare. Vorbim despre un om care, cu firmele lui, a contractat cu toate autoritățile statului, castigand toate licitațiile pe servicii IT, in valoare totală de miliarde de euro, din banul public. Care licitații niciodată nu au fost anchetate. Nici măcar acum, când Ghiță e fugit din țară. In schimb, e anchetat pentru chestii ridicole, gen dosarul Tony Blair. Așa că, atunci când vă mai întrebați de ce nu avem spitale și autostrăzi, gândiți-vă la contractele lui Ghiță.”, scrie Bodu, pe Facebook.

Eduard Hellvig, pus în gardă după amenințările lui Florian Coldea: 'Cred că se numără și el, pentru că a desecretizat protocoalele'

Fostul deputat Sebastian Ghiţă a susținut că se simte vizat de declaraţiile lui Florian Coldea, precizând că acestea reprezintă o ameninţare la adresa lui. Precizarea, după ce fostul prim-adjunct al SRI a făcut referire la persoane care trădează interesele ţării, dând exemplu pilda lui Iuda.

"Să spui despre un om, oricare ar fi, că va avea un destin tragic sunt cuvinte care nu au ce să caute în nicio dezbatere parlamentară. Mă simt vizat şi mă simt ameninţat. O să vorbesc cu avocaţii, nici nu ştiu ce să fac, ce măsuri de protecţie să-mi iau, aţi văzut ce s-a întâmplat in Londra, ce au facut serviciile ruseşti. E evident o ameninţare la adresa mea şi mă tem, de aceea am şi fugit din România (..) că aşa se gândeşte <>(..) Astăzi văd că public, nu pe ascuns, sunt ameninţat cu moartea", a declarat Sebastian Ghiţă la Antena 3.