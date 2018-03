A fost lansată temă muzicală a CM de Formula 1, compusă de Brian Tyler - VIDEO

Americanul Brian Taylor, cunoscut pentru muzica din filme ca Iron Man 3, Now You See Me, Avengers, Age of Ultron, a compus tema muzicală a Campionatului Mondial de Formula 1, competiţie care va începe, în acest week-end în Australia, la Melbourne.

"A fost o onoare să fiu ales să compun tema pentru Formula 1. Un vis de-o viaţă a devenit realitate, ţinând cont că sunt un uriaş fan al Formulei 1", a spus Tyler, conform News.ro.

Melodia este interpretată de London Philharmonic Orchestra, dirijată de Tyler.

Noii patroni au F1, Liberty Media, continuă procesul de schimbare a imaginii celui mai popular sport autombilistic, lansând pe piaţă temă muzicală a seriei.

"Muzica este o componentă cheie a emoţiei sportului şi suntem angajaţi cu cele mai bune talente internaţionale pentru a dezvolta noua semnătură sonoră a F1", au precizat reprezentanţii acestora.

În vârstă de 39 de ani, Tyler, compozitor, aranjor, producător şi dirijor, este unul dintre cei mai apreciaţi muzicieni de la Hollywood. El a recompus tema Universal Pictures la împlinirea a o sută de ani de la înfiinţarea casei producătoare de filme.