A ieșit fum alb la PSD Brașov: Marius Dunca e pe cai

Filiala județeană PSD Brașov a transmis, vineri, după o ședință de Comitet Executiv Județean, că alegerile interne pentru funcția de președinte vor avea loc pe 24 martie, iar actualul lider interimar Marius Dunca „are susținerea necesară” pentru un nou mandat, potrivit unui comunicat de presă.

Context: În filiala PSD Brașov au apărut tensiuni interne majore după ce doi deputați au plecat din partid și au revenit ulterior cu gândul să-l detroneze pe șeful interimar, după cum a relatat ȘTIRIPESURSE.RO.

„Membrii CEX au analizat activitatea politică din ultimii doi ani. Potrivit acestora, PSD Brașov s-a bucurat de o creștere semnificativă la nivel local, care a culminat cu performanțele obținute în alegerile parlamentare, acolo unde, pentru prima dată, a devenit prima forță politică din județ, câștigând 6 mandate de parlamentar. Rezultatele obținute au demonstrat că atenția deosebită față de problemele cetățeanului și organizarea eficientă pentru rezolvarea acestora se oglindesc, într-un final, în votul pe care cetățenii îl exprimă”, potrivit sursei citate.

Vicepreședintele PSD Roxana Mînzatu spune că liderul interimar Marius Dunca are susținerea întregii organizații pentru un mandat de președinte.

„Brașovenii au recunoscut și apreciat munca pe care această echipă a depus-o în ultimii ani, de aceea i-au și acordat încrederea și voturile. Dacă cetățenii au făcut asta, la fel trebuie să facem și noi și să recunoaștem progresul echipei noastre. Am reușit până acum să ridicăm o fundație solidă. Însă mai avem multe de construit, iar pe 24 martie ne vom decide asupra structurii de rezistență. Eu am încredere că, la fel ca în cazul fundației, vom alege să folosim cele mai bune materiale pentru construcția de viitor. Marius Dunca are susținerea întregii organizații pentru a ocupa funcția de președinte PSD Brașov și după 24 martie”, declară vicepreședintele PSD Roxana Mînzatu.

La ședința CEX-ului județean s-a stabilit și obiectivul la alegerile europarlamentare: PSD Brașov să devină cea mai importantă organizație PSD din Transilvania, ca număr de voturi.

“Este important să dăm dovadă de unitate si consecvență și să sprijinim o echipă care a reușit să obțină cel mai bun rezultat din istoria organizației, la alegerile parlamentare din 2016. Performanța în politică se măsoară în voturi, iar actuala echipă, condusă de Marius Dunca, a dovedit că poate face performanță”, a transmis și europarlamentarul Răzvan Popa.

