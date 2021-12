A încetat din viaţă scriitoarea Anne Rice, autoarea cărţii 'Interviu cu un Vampir'

Scriitoarea Anne Rice, autoarea cărţii “Interviu cu un Vampir”, a încetat din viaţă, sâmbătă, la vârsta de 80 de ani, din cauza unor comliplicaţii după un accident vascular cerebral, conform news.ro

Anunţul a fost făcut de fiul scriitoarei, Christopher, pe pagina de Facebook a autoarei.

“Mi se frânge inima că vă dau această veste tristă. Anne a trecut în nefiinţă din cauza unor complicaţii după un accident vascular cerebral. Ea ne-a părăsit la aproape 19 ani de la ziua în care tatăl meu, soţul ei Stan, a murit”, a notat Christopher Rice.

El a explicat că Anne Rice va fi înmormântată în cavoul familiei, în cimitirul Metairie din New Orleans, după o ceremonie privată.

“Anul viitor, o celebrare a vieeţii sale va avea loc la New Orleans. Acest eveniment va fi deschis publicului şi vor fi invitaţi prietenii ei, cititori ţi fani care i-au adus atât de multă bucurie şi au inspirat-o de-a lungul vieţii”, a adăugat fiul scriitoarei.

Născută la Neew Orleans în 1941, Rice a devenit cunoscută în lume ca autoare de ficţiune gotică. Cărţile sale s-au vândut în întreaga lume în peste 150 de milioane de exemplare. În anii 1970, când plângea moartea fiicei sale Michelle, a început să transforme una dintre poveştile ei în ceea ce a devenit primul său roman, “Interviu cu un Vampir”, publicat în 1976. Michelle a fost inspiraţia pentru personajul vapir din carte Claudia. Această carte a fost prima dintr-o serie de zece cunoscută ca “The Vampire Chronicles” şi a fost ecranizată în 1994 în regia lui Neil Jordan, avându-i ca personaje principale pe Tom Cruise şi Brad Pitt. Personajul Claudia a fost jucat de Kirsten Dunst.

“Queen of the Damned”, carte bazată pe o urmare a primului roman, a fost ecranizată în 2002. Printre alte ecranizări ale cărţilor lui Rice se numără Exit to Eden (1994) şi The Feast of All Saints (2001).