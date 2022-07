A murit actorul Tony Sirico, cunoscut pentru rolul din `Clanul Soprano` la 79 de ani

Actorul Tony Sirico, care l-a interpretat ​​pe Paulie „Walnuts” Gualtieri în serialul The Sopranos, a murit la vârsta de 79 de ani, a anunțat familia sa, relatează The Guardian.

Actorul, care a apărut în toate cele șase sezoane din Clanul Soprano alături de James Gandolfini, a murit vineri dimineață.

Managerul său, Bob McGowan, a declarat pentru Hollywood Reporter că Sirico a murit într-un centru de asistență din Fort Lauderdale, unde a trăit cu demență în ultimii doi ani.

O declarație postată pe Facebook de fratele său Robert Sirico spunea: „Cu mare tristețe, dar cu o mândrie incredibilă, dragoste și o mulțime de amintiri frumoase, familia lui Gennaro Anthony „Tony” Sirico dorește să vă informeze despre moartea sa în dimineața zilei de 8 iulie 2022.

„Familia este profund recunoscătoare pentru numeroasele cuvinte de dragoste, rugăciune și condoleanțe și solicită publicului să respecte intimitatea în această perioadă de doliu”.

Michael Imperioli, care l-a interpretat pe Christopher Moltisanti în același serial, i-a adus un omagiu lui Sirico pe Instagram numindu-l „Dragul meu prieten, coleg și partener în crimă”.

„Tony era ca nimeni altcineva” a scris el, vorbind despre loialitatea și mărinimia lui Sirico. „Am fost alături de el în atât de multe: în momente bune și în cele rele. Dar mai ales în momente de bine. Și am râs mult. (...) Îmi va fi dor de el pentru totdeauna.”

Sirico, născut în 1942 în New York City, a jucat frecvent gangsteri în filme de-a lungul carierei sale, inclusiv în Goodfellas, Cop Land și Mickey Blue Eyes. A apărut frecvent în filme cu Woody Allen, printre care Deconstructing Harry, Celebrity, Bullets Over Broadway, Mighty Aphrodite, Everyone Says I Love You și Wonder Wheel.