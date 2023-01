A murit astronautul care a deschis noi orizonturi pentru omenire: s-a aflat la bordul misiunii Apollo/ Video

Fostul astronaut american Walter Cunningham, care în 1968 a zburat în spaţiu la bordul misiunii Apollo 7 - prima misiune Apollo cu echipaj uman, care a deschis calea pentru prima aselenizare umană nouă luni mai târziu -, a murit marţi la vârsta de 90 de ani, a anunţat NASA.

El era ultimul membru al echipajului misiunii Apollo 7 care mai rămăsese în viaţă, precizează CNN, informează News.ro.

Cunningham s-a alăturat colegilor de echipaj Walter Schirra şi Donn Eisele pentru misiunea de 11 zile din 1968, care s-a desfăşurat pe orbita joasă a Pământului. A fost primul zbor de testare cu echipaj uman al noii navete spaţiale Apollo, cea care în cele din urmă avea să ducă pe Lună 12 astronauţi între 1969 şi 1972.

Cunningham a fost unul dintre primii membri ai programului de zboruri spaţiale cu echipaj uman al NASA. El se alăturase agenţiei spaţiale în 1963 şi a fost selectat apoi pentru a pilota naveta spaţială Apollo 7.

"Dorim să ne exprimăm imensa noastră mândrie pentru viaţa pe care a trăit-o şi profunda noastră recunoştinţă pentru omul care a fost - un patriot, un explorator, pilot, astronaut, soţ, frate şi tată", a transmis familia Cunningham într-o declaraţie preluată de NASA. "Lumea a pierdut un alt erou adevărat şi ne va lipsi foarte mult", adaugă familia.

Misiunea Apollo 7 a fost lansată în 1968 şi a durat 11 zile, trimiţând echipajul într-o călătorie pe orbită care echivala cu un zbor de testare menit să demonstreze capacitatea capsulei Apollo de a se întâlni cu o altă navă spaţială pe orbită şi de a deschide calea pentru viitoarele explorări în spaţiu. De asemenea, acest zbor a fost remarcabil şi pentru că a reprezentat prima transmisie TV în direct a americanilor din spaţiu. Tot atunci a avut loc un schimb de replici tensionat între controlul de la sol şi astronauţi, care au avut probleme în timpul zborului şi şi-au exprimat în mod deschis supărarea faţă de directorii misiunii. În parte din cauza acestor tensiuni, niciunul dintre cei trei astronauţi nu a mai mers în spaţiu.

Cu toate acestea, misiunea a fost considerată un succes tehnic pentru că a dovedit capacităţile şi integritatea sistemelor care aveau să ducă Apollo 11 pe suprafaţa lunară în iulie 1969, pentru primii paşi istorici pe Lună ai astronauţilor Neil Armstrong şi Edwin "Buzz" Aldrin.

Decolând la 11 octombrie 1968, Apollo 7 a marcat reluarea programului de zboruri spaţiale al NASA la 21 de luni după incendiul care i-a ucis pe toţi cei trei membri ai echipajului Apollo 1 - Gus Grissom, Ed White şi Roger Chaffee - în timpul unei repetiţii de lansare de la sol, la sfârşitul lunii ianuarie 1967.

Înainte de a fi repartizat pentru Apollo 7, Cunningham fusese pilotul de rezervă al modulului lunar pentru misiunea nefericită Apollo 1 şi a făcut parte din echipajul principal al misiunii Apollo 2 până la anularea acesteia.

Născut în Creston, Iowa, cu studii de fizică la Universitatea California din Los Angeles, Cunningham avea 36 de ani când a fost lansată misiunea Apollo 7. Înainte de a se alătura NASA, Cunningham s-a înrolat în US Navy şi a început pregătirea ca pilot în 1952. A servit ca pilot de vânătoare în cadrul US Marine Corps în 54 de misiuni în Coreea.

"Sunt unul dintre acei oameni care nu privesc niciodată înapoi. Mi-am adus aminte de asta abia atunci când cineva m-a întrebat, după am devenit astronaut. Tot ce ştiu este că mi-am văzut mereu de treabă şi am vrut să fac tot ce pot cât mai bine - nu mi-am dat seama la momentul respectiv, dar asta a fost, pentru că am vrut întotdeauna să fiu mai bine pregătit pentru următorul pas. Întotdeauna am privit spre viitor. Nu trăiesc în trecut", declara fostul astronaut într-un interviu în 1999.

Deşi s-a aventurat în spaţiul cosmic doar o singură dată, Cunningham a devenit apoi unul dintre managerii programului Skylab al NASA, prima staţie spaţială a Statelor Unite, care a orbitat în jurul Pământului între 1973 şi 1979.

După ce a părăsit agenţia spaţială, în 1971, Cunningham şi-a asumat diverse roluri în sectorul privat. A ocupat mai multe funcţii executive în cadrul unor companii de dezvoltare, a fost consultant pentru start-up-uri, a devenit antreprenor şi investitor şi, în cele din urmă, a devenit prezentator de emisiuni radiofonice.



În ultimii ani, Cunningham devenise un critic deschis al teoriilor predominante în legătură cu impactul uman asupra schimbărilor climatice.