A murit cântăreața Tina Turner

Cântăreața Tina Turner a murit la vârsta de 83 de ani, a anunțat purtătorul ei de cuvânt.

Tina Turner, cântăreața de origine americană care a părăsit o comunitate agricolă dificilă și o relație abuzivă pentru a deveni una dintre cele mai bune artiste din toate timpurile, a murit miercuri la vârsta de 83 de ani.

Ea a murit liniștită, după o boală îndelungată, în locuința sa din Küsnacht, lângă Zurich, Elveția, a declarat reprezentantul ei, potrivit Reuters.

Turner și-a început cariera în anii 1950, în timpul primilor ani ai rock and roll-ului și a evoluat până la a deveni un fenomen MTV.

În videoclipul piesei sale de top "What's Love Got to Do with It", în care numea dragostea o "emoție de mâna a doua", Turner a întruchipat stilul anilor 1980, în timp ce se plimba pe străzile din New York cu părul său blond și țepos, purtând o jachetă de blugi, fustă mini și tocuri stiletto.

Cu gustul ei pentru experimentul muzical și baladele formulate fără menajamente, Turner se potrivea perfect cu peisajul pop al anilor 1980, în care fanii muzicii apreciau sunetele produse electronic și disprețuiau idealismul din epoca hippie.

Supranumită uneori "Regina rock'n'roll-ului", Turner a câștigat șase dintre cele opt premii Grammy în anii 1980. În acest deceniu, ea a reușit să intre cu o duzină de melodii în Top 40, printre care "Typical Male", "The Best", "Private Dancer" și "Better Be Good to Me". Spectacolul ei din 1988 de la Rio de Janeiro a atras 180.000 de persoane, care rămâne unul dintre cele mai mari audiențe de concert pentru un singur interpret.

Până atunci, Turner se eliberase de zece ani din căsnicia cu chitaristul Ike Turner.

Superstarul a vorbit deschis despre abuzurile pe care le-a suferit din partea fostului ei soț în timpul parteneriatului lor marital și muzical din anii 1960 și 1970. Ea a descris ochi învinețiți, buze sparte, o falcă ruptă și alte răni care au trimis-o în repetate rânduri la urgențe.

"Povestea Tinei nu este una de victimă, ci una de triumf incredibil", a scris cântăreața Janet Jackson despre Turner, într-o ediție a revistei Rolling Stone, care a plasat-o pe Turner pe locul 63 pe o listă cu cei mai buni 100 de artiști din toate timpurile.

"Ea s-a transformat într-o senzație internațională - o forță elegantă", a spus Jackson.

În 1985, Turner a dat o turnură fictivă reputației sale de supraviețuitoare. Ea a jucat rolul liderului nemilos al unui avanpost într-un deșert nuclear, jucând alături de Mel Gibson în cel de-al treilea episod al francizei Mad Max, "Mad Max Beyond Thunderdome".

Cele mai multe dintre cântecele de succes ale lui Turner au fost scrise de alții, dar ea le-a însuflețit cu o voce pe care criticul muzical Jon Pareles de la New York Times a numit-o "unul dintre cele mai ciudate instrumente din pop".

"Are trei niveluri, cu un registru grav nazal, un registru mediu care urlă, tăios, și un registru înalt atât de clar încât sună ca un falsetto", a scris Pareles într-o cronică de concert din 1987.

ORAȘUL CU UN SINGUR CAL

S-a născut Anna Mae Bullock la 26 noiembrie 1939, în comunitatea rurală Nutbush din Tennessee, pe care a descris-o în cântecul său din 1973 "Nutbush City Limits" ca fiind "o comunitate liniștită și veche, un oraș cu un singur cal".

Tatăl ei a lucrat ca supraveghetor la o fermă, iar mama ei a părăsit familia când cântăreața avea 11 ani, potrivit memoriilor cântăreței din 2018, "My Love Story". În adolescență, ea s-a mutat în St. Louis pentru a se reîntâlni cu mama ei.

Ike Turner, al cărui cântec din 1951 "Rocket 88" a fost adesea numit primul disc rock and roll, a descoperit-o la vârsta de 17 ani, când a apucat microfonul pentru a cânta la spectacolul din clubul său din St. Louis în 1957.

Liderul trupei a înregistrat mai târziu un cântec de succes, "A Fool In Love", cu protejata sa și i-a dat numele de scenă Tina Turner, înainte ca cei doi să se căsătorească în Tijuana, Mexic.

Tina și-a folosit vocea puternică și a repetat cu îndârjire rutinele de dans ca vocalistă principală într-un ansamblu numit Ike and Tina Turner Revue. A colaborat cu membri ai regalității rock, inclusiv cu The Who și Phil Spector, în anii 1960 și 1970 și a apărut pe coperta numărului doi al revistei Rolling Stone în 1967.

Ike și Tina Turner au sărit de la o casă de discuri la alta, datorând mare parte din succesul lor comercial unui program de turnee neîncetat. Cel mai mare succes al lor a fost un cover al piesei "Proud Mary" a lui Creedence Clearwater Revival.

Turner și-a părăsit soțul într-o noapte din 1976, în timpul unei opriri a turneului în Dallas, după ce acesta a lovit-o în timpul unei plimbări cu mașina, iar ea a ripostat, potrivit memoriilor sale. Divorțul lor a fost finalizat în 1978.

Rock & Roll Hall of Fame i-a inclus pe Ike și Tina Turner în 1991, numindu-i "unul dintre cele mai formidabile numere live din istorie". Ike Turner a murit în 2007.

EUROPA

După ce și-a părăsit soțul, Turner a petrecut ani de zile luptându-se să revină în lumina reflectoarelor, lansând albume solo și single-uri care au eșuat și dând concerte la conferințe corporative.

În 1980, ea l-a cunoscut pe noul manager Roger Davies, un director muzical australian care a fost managerul ei timp de trei decenii. Acest lucru a dus la un album solo nr. 1 - "What's Love Got to Do With It" - și apoi, în 1984, albumul "Private Dancer" a adus-o în fruntea clasamentelor.

"Private Dancer" a devenit cel mai mare album al lui Turner, piatra de temelie a unei cariere în care a vândut peste 200 de milioane de discuri în total.

În 1985, Turner l-a întâlnit pe directorul muzical german Erwin Bach, care i-a devenit partener pe termen lung, iar în 1988 s-a mutat la Londra, începând o rezidență de zeci de ani în Europa. A lansat două albume de studio în anii 1990, care s-au vândut bine, în special în Europa, a înregistrat tema muzicală pentru filmul Bond "GoldenEye" din 1995 și a organizat un turneu mondial de succes în 2008 și 2009.

După aceea, s-a retras din showbiz. S-a căsătorit cu Bach, renunțând la cetățenia americană și devenind cetățean al Elveției.

S-a luptat cu o serie de probleme de sănătate după ce s-a retras, iar în 2018 s-a confruntat cu o tragedie de familie, când fiul ei cel mare, Craig, s-a sinucis la vârsta de 59 de ani, în Los Angeles. Fiul ei mai mic, Ronnie, a murit în decembrie 2022.

Numele ei continuă să atragă audiențe și la ani după ce s-a retras. Spectacolul de teatru muzical "TINA: The Tina Turner Musical", cu Adrienne Warren jucând și cântând inițial povestea vieții vedetei, a fost un succes mai întâi în West End din Londra, în 2018, și mai târziu pe Broadway, și este încă în desfășurare. Iar în 2021, HBO a lansat un documentar despre viața ei, "Tina".

Îi supraviețuiește Bach și doi fii ai lui Ike pe care i-a adoptat.