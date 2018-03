A murit celebrul Stephen Hawking

Una dintre cele mai luminate minţi ale istoriei, celebrul fizician Stephen Hawking s-a stins din viață la vârsta de 76 de ani. Familia lui tocmai a confirmat decesul, anunță Digi24.ro.

Hawking s-a retras de la Cambridge în 2009. A publicat numeroase lucrări despre natura și originea universului, cea mai cunoscută fiind "A Brief history of Time: From the Big Bang to Black Holes”. A apărut și în seriale televizate și filme și este celebru și pentru faptul că explică pe înțelesul tuturor conceptele dificile.

Fizicianul suferea de boala Lou Gehrig, neputându-se mișca și comunică numai cu ajutorul unui așa-numit sintetizator de voce.

Stephen Hawking a început să predea la Universitatea Cambridge în 1962. El a primit titlul de Comandor al Imperiului Britanic în 1982 şi a fost membru al Academiei de ştiinţe americane.

Pe când studia la Oxford, tânărul Hawking a observat că devenise "din ce în ce mai neîndemânatic” şi cădea "de multe ori aparent fără niciun motiv”.

După o serie de teste medicale, el a aflat că suferă de o maladie incurabilă, diagnosticată ulterior ca fiind maladia Charcot, cunoscută şi sub denumirea de maladia Lou Gehrig. „Urma probabil să mor în decurs de câţiva ani. A fost un adevărat şoc”, îşi aminteşte Hawking, care avea pe atunci vârsta de 21 de ani.

Hawking a fost căsătorit cu Jane Wilde, între anii 1965 şi 1991, cu care are trei copii - Robert, Lucy şi Timothy. Savantul britanic s-a căsătorit apoi, în 1995, cu asistenta lui medicală Elaine Mason, de care a divorţat în octombrie 2006.