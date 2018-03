Șeful CNCD dezvăluie de ce a fost amânată dezbaterea sesizării care îi vizează pe Iohannis și Kovesi: 'Nu am mai avut plângeri similare'

Preşedintele Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, Asztalos Csaba, a declarat că dezbaterea sesizării care îi vizează pe preşedintele Klaus Iohannis şi pe procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Laura Codruţa Kovesi, a fost amânată luni pentru data de 26 martie pentru a oferi dreptul petenţilor de a studia punctele de vedere ale reclamaţilor.

"Deocamdată, am transmis tuturor părţilor punctele de vedere care s-au depus la dosar pentru a le oferi posibilitatea să le studieze şi să-şi formuleze apărările şi am stabilit un nou termen de audiere pe 26 martie. Atunci se va dezbate dosarul, ulterior se realizează un raport asupra acestei speţe de titularul de dosar. Raportul va fi transmis Colegiului Director al CNCD şi se va dezbate în şedinţa de colegiu în care se soluţionează plângerile. Suntem în procedură. Au depus puncte de vedere domnul preşedinte şi doamna procuror şef al DNA. Le-am înmânat petentului. Este vorba de o societate comercială. (...) Avem o completare la petiţie (...) şi o plângere depusă de doamna Andreea Cosma. Aceste acte le vom transmite domnului preşedinte şi doamnei procuror şi vor fi discutate în aceeaşi şedinţă. Ele vor fi conexate. După acest moment al procedurii vom analiza plângerea. Motivul (n.r. - amânării de luni) a fost că petentul are dreptul la un termen, adică cei care au depus plângerea, pentru a studia punctele de vedere depuse de părţile reclamate", a afirmat marţi Asztalos Csaba, la Parlament.

El a precizat că plângeri similare pentru folosirea termenului "penali" nu au existat până în prezent la CNCD.

Sesizarea a fost făcută de site-ul luju.ro (Lumea Justiţiei) şi vizează folosirea termenului "penali" de către preşedintele Klaus Iohannis şi a celui de "inculpaţi" de către procurorul şef al DNA. Sesizarea a fost înregistrată la CNCD pe 19 februarie, potrivit site-ului Lumea Justiţiei.

În petiţie se face referire la conferinţa de presă de la Palatul Cotroceni din 15 februarie, în care Iohannis a afirmat, printre altele, că: "Nişte penali fac o încercare disperată să atace şi să discrediteze DNA", precum şi la conferinţa de presă de la sediul DNA din 14 februarie, în care Laura Codruţa Kovesi a vorbit, printre altele, despre "inculpaţi care fac acuzaţii nereale" şi despre "un festival disperat al inculpaţilor".

"Nu se poate accepta ca, preluându-se şi perpetuându-se asemenea mesaje, să ne adresăm cu toţii în societate cu apelative de 'penal', 'inculpat', 'infractor', 'puşcăriaş', care în lumea civilizată - în principal în spaţiul UE - sunt considerate forme de discriminare, care pot naşte până la reacţii de ură şi violenţă", se arată în sesizarea publicată de luju.ro, conform Agerpres.

Ulterior şi deputatul PSD Andreea Cosma a sesizat CNCD în acest sens.