Doliu în lumea medicală! A murit doctorul cu mâini de aur

A murit dr. Cioflan Emil Horia, unul dintre cei mai buni medici în Obstetrică-ginecologie din Europa, doctor în Științe Medicale, chirurgie robotică, chirurgie oncologică ginecologică, chirurgie laparoscopică și histeroscopică.

Renumitul doctor Horia Cioflan s-a stins din viață la doar 57 de ani. Comunitatea medicală din România este în doliu după pierderea doctorului Horia Cioflan, medic primar obstetrică-ginecologie, doctor în științe medicale, cu competențe în chirurgie robotică, chirurgie oncologică ginecologică, chirurgie laparoscopică și histeroscopică la un cunoscut spital din București, anunță romaniatv.net.

Originar din comuna Padeș, județul Gorj, doctorul Cioflan a fost recunoscut ca fiind unul dintre cei mai buni specialiști în obstetrică-ginecologie de pe continent.

Din păcate, potrivit unor informații neconfirmate încă de familie, medicul ar fi suferit un infarct în cabinetul său, iar de atunci, dr. Horia Cioflan s-a aflat în comă, toată lumea sperând într-o minune.

Deși a vindecat și a salvat multe persoane de-a lungul carierei sale, pentru medicul Cioflan, însă, nu s-a mai putut face nimic. În aceste momente de profundă tristețe, gândurile și rugăciunile oamenilor sunt îndreptate către familia îndoliată.

„Vestea tristă primită în acest început de an a fost trecerea la cele veșnice a domnului doctor HORIA CIOFLAN

A fost unul dintre cei mai buni medici ai României, care a salvat sute de mii de pacienţi din situaţii extrem de grave.

Domnul doctor Horia a răspuns tot timpul la solicitarea noastră, mereu dispus să ne ajute de câte ori sunam de aici, din Cloșani pentru cineva, pentru un apropiat, pentru o rudă, auzeam o voce caldă: «Da dragă, să vină mâine la mine, nicio problemă».

Avea o disponibilitate fantastică pentru consăteni și nu numai. A fost un om foarte bun, care iubea oamenii și natura, plin de viață, bun la suflet și veșnic vesel. Așa o să mi-l amintesc mereu pe doctorul Horia Cioflan.

Dumnezeu să-l odihnească!“, transmis pe pagina sa de socializare fostul primar al comunei Padeș, Antonie Serafim.

Horia Cioflan, CV impresionant

Activitate profesională universitară: Activa la Catedra de Obstetrică-Ginecologie, UMF Carol Davila, Bucureşti Doctor în Ştiinţe Medicale. Activitate profesională medicală: Medic primar obstetrică-ginecologie, Competenta în: chirurgia endoscopică ginecologică şi chirurgia minim-invazivă pelvină pentru restabilirea fertilităţii la femeie, histeroscopie, chirurgie laparoscopica ginecologica, tratamentul infertilităţii, reproducere umană asistata, fertilizare in vitro, medicina materno-fetală, ecografie obstetricală şi ginecologică si colposcopie. Efectua intervenţii laparoscopice şi histeroscopice pentru toate afecţiunile ginecologice, inclusiv pentru tratamentul endometriozei severe şi al infertilităţii. Stagii de perfectionare: Diploma europeana în chirurgie endoscopică ginecologica la Univeristatea din Clermont Ferrand, Franţa. A primit numeroase premii obţinute în centre de pregătire de valoare atât din ţara cât și din străinătate: 2018: Fellow In Chirurgie Robotica, New Delhi, India 2017: Chirurgie Robotica în Oncologia Ginecologica, Milano, Italia 2016: Tehnici Chirurgicale Laparoscopice, Roma, Italia 2015: Gynecological Cancer and Laparoscopic Approach-State of the Art, Strasbourg, Franţa 2015: New Insights in Prolapse Surgery-Vaginal and Laparoscopic Routes, Strasbourg, Franţa. 2015: Fertilizare in Vitro, WORLD Laparoscopy Hospital, New Delhi, India 2014: Reproducere Umană Asistata, Naţional University Hospital, Singapore 2011: Chirurgie Histeroscopică, Centrul de Chirurgie Minim Invazivă, Universitatea Surry, Anglia. 2010-2011: Diplomă universitară europeană în Endoscopie Ginecologică, Universitatea d’Auvergne Clermont Ferrand, Franţa 2009: Tehnici laparoscopice actuale în tratamentul endometriozei severe, Strasbourg, Franţa 2009: Colposcopie de bază şi avansată, Whittington Hospital, Londra, Anglia 2009: Chirurgie reconstructivă vaginală şi pelvină avansată, The Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, Londra, Anglia 2008: Laparoscopie avansată, Centrul de Chirurgie Minim Invazivă, Guildford, Anglia 2008: Laparoscopie şi histeroscopie de bază, Guilfdford, Anglia 2008: Managementul cuplului infertil. Tehnici de reproducere asistată, The Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, Londra, Anglia Co-autor al două cărţi de specialitate şi a 20 articole de specialitate publicate în ţară şi străinătate. Alte activitati ca membru activ în: Societatea Română de Obstetrică şi Ginecologie Societatea Română de Ecografie Obstetricală şi Ginecologică Societatea Română de Chirurgie Minim Invazivă Ginecologică Societatea Americană de Chirurgie Laparoscopică Membru în comisiile de acordare a competenţelor în chirurgia laparoscopică în ginecologie şi histeroscopie.