A venit rezultatul testului de coronavirus pentru Rareș Bogdan

Rareș Bogdan a fost la ședința liderilor din PNL, unde mai mulți liberali s-au infectat cu coronavirus, după ce au intrat în contact cu senatorul Vergil Chițac, primul politician român depistat cu coronavirus.

Un alt parlamentar PNL, Lucian Heiuș, cel propus de Florin Cîțu ministru al Finanțelor, a fost și el depistat pozitiv. Heiuș a intrat în contact direct cu Rareș Bogdan, iar europarlamentarul și-a făcut testul de coronavirus.

”Mi-au ajuns rezultatele testului COVID-19 facut ieri la ora 12.00. Rezultatul este NEGATIV. Sunt in autoizolare acasa si va invit pe toti sa incercati sa evitati cat mai mult posibil drumurile si locurile publice. Disciplina si respectarea regulilor in aceste clipe si zile sunt esenta trecerii prin aceasta situatie complet noua pentru Romania, Europa si intreaga lume. Sunt convins ca vom depasi impreuna si aceasta situatie. Cred ca in continuare scolile trebuie sa ramana inchise, iar circulatia in Mall-uri ar trebui restrictionata sau chiar inchise cu exceptia magazinelor alimentare. Cu cat vom sta mai izolati unii de altii in aceasta perioada, cu atat vom reusi sa oprim raspandirea virusului. Specialistii au cuvantul acum si eu sunt unul dintre cei care am totala incredere in doctorii romani reprezentati public astazi de Dr.Arafat, Dr. Tataru, Dr. Cercel, Dr. Rafila.”, e mesajul lui Rareș Bogdan.

