Academia americană de film a amânat ceremonia de decernare a premiilor guvernatorilor din cauza creşterii semnificative a numărului de cazuri de Covid-19

Academia americană de film a amânat cea de-a 12-a ceremonie de decernare a premiilor guvernatorilor, din cauza creşterii semnificative a numărului de cazuri de Covid-19, relatează News.ro.

Un purtător de cuvânt al Academiei a transmis miercuri într-un comunicat: „Am luat dificila decizie de a ne schimba planurile privind găzduirea Governors Awards în format fizic, pe 15 ianuarie. Având în vedere incertitudinile legat de variante şi impactul pe care îl au asupra comunităţii noastre, considerăm că este cea mai bună şi sigură decizie pentru laureaţii şi invitaţii noştri”.

O nouă dată la care va avea loc ceremonia urmează să fie anunţată.

Academia americană de film (AMPAS) urmează să ofere trofee Oscar onorifice actorilor Samuel L. Jackson, Elaine May şi Liv Ullmann, şi Jean Hersholt Humanitarian Award lui Danny Glover.

Jackson, care a primit o nominalizare la Oscar pentru rolul secundar din „Pulp Fiction”, a jucat în peste 100 de filme, de la producţii independente la blockbuster-uri. Face parte din Marvel Cinematic Universe, trilogia prequel „Star Wars” şi a jucat în filme ca „Shaft”, „The Hateful Eight”, „Chi-Raq”, „Django Unchained”, „Black Snake Moan”, „Unbreakable”, „Jackie Brown”, „Eve’s Bayou”, „The Long Kiss Goodnight”, „A Time to Kill”, „The Great White Hype”, „Die Hard with a Vengeance”, „True Romance”, „Jurassic Park”, „“Jungle Fever”, “Mo’ Better Blues” şi „Do the Right Thing”.

Elaine May este cunoscută pentru „A New Leaf”, în care a şi jucat, „Mikey and Nicky”, „Ishtar” şi „The Heartbreak Kid”. A semnat scenarii ca „The Birdcage” şi a fost nominalizată la Oscar pentru adaptările „Heaven Can Wait” şi „Primary Colors”. La începutul anilor 1960, May a avut mare succes împreună cu Mike Nichols, pe care l-a cunoscut la un atelier de improvizaţie şi cu care a lucrat în teatru şi televiziune.

Liv Ullmann şi-a început cariera ca actriţă de teatru în Norvegia. A captat atenţia internaţională odată cu rolul din „Persona”, regizat de Ingmar Bergman. Colaborarea lor a inclus „The Passion of Anna”, „Cries and Whispers” şi „Autumn Sonata”. Ullmann a primit nominalizări la Oscar pentru rolurile din „The Emigrants” şi „Face to Face”. A debutat regizoral în 1992, cu „Sofie”, iar ulterior a regizat „Faithless”, după un scenariu scris de Bergman. Ullmann a continuat să lucreze în teatru.

Danny Glover este recunoscut pentru activismul său pentru justiţie economică şi acces la asistenţă medicală şi educaţie în SUA şi Africa. Actorul, în prezent ambasador UNICEF al bunăvoinţei, este cunoscut pentru rolurile din franciza „Lethal Weapon”. El a mai jucat în „To Sleep with Anger”, „The Royal Tenenbaums”, „Dreamgirls”, „Beyond the Lights” şi „Sorry to Bother You”.

Oscarul onorific este acordat pentru a recompensa activitatea extraordinară, contribuţiile excepţionale în film sau pentru servicii remarcabile aduse Academiei.

Jean Hersholt Humanitarian Award este acordat unei persoane din domeniu ale cărei eforturi în scop umanitar au adus beneficii industriei.

Mai multe evenimente programate pentru începutul anului au fost amânate sau modificate, din cauza creşterii numărului de infectări cu varianta Omicron a coronavirusului.

Data la care urmează să aibă loc cea de-a 94-a ediţie a galei Oscar este momentan neschimbată - 27 martie 2022.