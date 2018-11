Accident grav lângă București - Șase oameni au fost răniți în urma unei coliziuni dintre un autoturism si un microbuz

Un acident grav s-a produs pe raza comunei Bolintin Deal din județul Giurgiu. O coliziune între un autoturism și un microbuz în care se aflau opt persoane dintre care 6 au fost transportate la spitale din București.

„Astazi, in jurul orelor 17:30 am fost solicitati pentru a interveni la un accident rutier produs in localitatea Bolintin Deal, str. Ithaka, intre un autoturism si un microbuz, in care au fost implicate 8 persoane. La locul interventiei au fost mobilizate forte si mijloace atat din cadrul ISU Giurgiu, cat si ISU Bucuresti-Ilfov, precum si SAJ Giurgiu si SAB-IF, in total 6 ambulante si 2 autospeciale de stingere cu apa si spuma dotate cu modul de descarcerare din cadrul Detasamentului de pompieri Bolintin Deal. Dupa sosirea echipajelor la locul solicitarii s-a constatat ca toate victimele erau constiente si comunicative, fara traumatisme severe. Dintre acestea 6 au necesitat ingrijiri medicale si transport la spital, celelalte doua refuzand acordarea primului ajutor medical. Toate cele 6 victime au fost transportate la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti si, din fericire, nu au existat persoane incarcerate.” informează ISU Giurgiu

