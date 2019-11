Achim Irimescu: Reforma PAC nu se va aplica din 2021

Reforma Politicii Agricole Comună (PAC) nu se va aplica din 2021, aşa cum era prevăzut, şi probabil nici din 2022, pentru că discuţiile de substanţă nu pot începe efectiv fără bani şi abia în decembrie Preşedinţia finlandeză va veni cu propuneri concrete de cifre, susţine Achim Irimescu, ministru plenipotenţiar, şeful secţiei Agricultură în cadrul Reprezentanţei Permanente a României la Uniunea Europeană potrivit Agerpres

"La Bruxelles s-a prezentat deja un regulament de tranziţie. Deci, reforma PAC nu se va aplica din 2021, aşa cum era prevăzut şi probabil nici măcar din 2022, dar deocamdată sunt două regulamente care prevăd tranziţia de la regimul actual pentru încă un an cel puţin. PAC este încă în discuţie, pentru că există nişte etape foarte clare. Cadrul Financiar Multianual (CFM) nu se va adopta nici măcar în această toamnă, care, iată, e pe sfârşite, în decembrie abia Preşedinţia finlandeză va veni cu propuneri concrete de cifre şi este prevăzut ca pe viitoarea Preşedinţie, cea croată, în luna iunie, să se adopte Cadrul Financiar Multianual", a afirmat Achim Irimescu.El consideră că PAC 2021-2027 nu se va adopta mai devreme de Preşedinţia germană (iulie-decembrie 2020 - n. r.) pentru că este un proces extrem de complex."Discuţiile de substanţă fără cifre, fără bani, nu pot începe efectiv, pentru că avem încă 365 de miliarde de euro în cadrul bugetului total al UE care vor merge către agricultură. România va avea undeva către 20 de miliarde de euro, ceea ce reprezintă undeva la 7% din bugetul european. Este clar că PAC nu se va adopta mai devreme de Preşedinţia germană, pentru că este un proces complex", spune Irimescu.Acesta a precizat că, ulterior, după prezentarea poziţiei Parlamentului European şi a Consiliului UE, se va merge în trialoguri, care ar putea să fie în jur de 40-50 la număr."Se negociază foarte mult pentru a se apropia poziţiile şi în final se publică cele trei regulamente de bază. Urmează cam jumătate de an regulamente, acte delegate şi de implementare care să fie adoptate şi după aceea de abia statele membre pot trimite planurile strategice la Bruxelles pentru a se adopta de către Comisie. Opt luni de zile are timp Comisia ca să adopte planurile fiecărui stat membru. Este un proces complex, dar există şi o parte pozitivă, pentru că noi încercăm ca în anul acela de tranziţie să menţinem ANT-urile, acele ajutoare naţionale tranzitorii, la nivelul anului 2020", a mai spus Irimescu.Oficialul român a participat marţi la lansarea programului "Tineri Lideri pentru Agricultură" de către Clubul Fermierilor Români, prin care se urmăreşte pregătirea generaţiei de tineri.