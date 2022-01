Acţionarii Evergent Investments au votat joi un nou program de răscumpărare a acţiunilor proprii şi reducerea capitalului social cu acţiunile răscumpărate în programul anterior, informează societatea printr-un comunicat remis, joi, AGERPRES.

De asemenea, acţionarii au aprobat şi modificarea Actului constitutiv al Evergent Investments în concordanţă cu principiile de guvernanţă cuprinse în autorizarea ca fond de investiţii alternative.

"Cel de-al şaselea program de răscumpărare acţiuni aprobat va contribui la creşterea cererii de acţiuni EVER, cu efect pozitiv asupra lichidităţii şi a reducerii discountului la care se tranzacţionează acţiunile. Programul presupune răscumpărarea unui număr de 23.100.000 de acţiuni reprezentând 2,402% din capitalul social. Preţul maxim de achiziţie este de 2,2 lei, iar preţul minim va fi preţul de piaţă de la BVB din momentul efectuării tranzacţiei", se menţioneză în comunicat, potrivit Agerpres.ro.

Randamentul mediu al distribuţiilor către acţionarii Evergent Investments este 10,2% în ultimii 10 ani (total distribuţii 820,615 milioane lei). În aceeaşi perioadă, datele companiei arată că randamentul total anualizat este de 14,1% (apreciere de capital şi distribuţii).

"Printr-o abordare bazată pe expertiză, experienţa echipei şi adaptabilitatea strategiei am reuşit să avem rezultate deosebite. Astfel, valoarea activelor administrate a depăşit pragul de semnificaţie de 500 milioane euro (2,559 miliarde lei la 31 decembrie 2021) ceea ce se reflectă în multiplicarea capitalului acţionarilor noştri cu 20% pe parcursul anului 2021. Evoluţiile imprevizibile ale pieţei sunt dincolo de controlul nostru, în schimb putem controla valoarea generată pe termen lung pentru acţionari prin optimizarea strategiilor de investiţii între portofoliul listat şi cel de private equity. Am încheiat anul 2021 cu o creştere de 21,9% a valorii unitare a activului net şi un rezultat net de 149,3 milioane lei, compus din 46,4 milioane lei profit net şi 102,9 milioane lei câştig net din vânzarea activelor reflectat în rezultatul reportat. În 2022, continuăm să aplicăm strategia de investiţii multianuală aprobată de acţionari, în acelaşi timp explorăm şi noi domenii pentru investiţii, în sectoare bazate pe tehnologie şi energie verde. Considerăm că "bull market" are încă suficient spaţiu să se manifeste şi în 2022, iar provocarea este să selectăm la timp oportunităţi şi să investim durabil capitalul companiei pentru randamente deosebite pe termen lung", a declarat Claudiu Doros, preşedinte şi director general al Evergent Investments.