Acţiunile Agroland Agribusiness au intrat marţi la tranzacţionare pe piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti (BVB), fiind a doua companie din cadrul grupului Agroland care se listează la bursă, conform agerpres.

"E un moment de fiecare dată onorabil şi important pentru noi să primim o nouă companie la bursă. Este a 10-a în acest an, iar dumneavoastră trebuie să vă adresez felicitări pentru că aduceţi a doua companie la bursă după compania mamă. Vă doresc mult succes, afacerea să crească, dividendele la fel, preţul acţiunii să fie mulţumitor pentru dumneavoastră şi să fie un exerciţiu care să folosească atât companiei cât şi investitorilor", a declarat, marţi, Dan Paul, vicepreşedintele BVB, la evenimentul de listare a acţiunilor Agroland Agribusiness pe piaţa AeRO.

La rândul său, directorul general al Agroland Agribusiness, Florin Radu, a afirmat că ideea de listare a companiei a început în urmă cu 5 ani în cadrul companiei mamă Agroland Business Systems, continuând "prin rezultate notabile" cu înfiinţarea unei noi firme - Agroland Agribusiness. "Am pornit în 2016 cu o mână de oameni, cu o echipă deja formată de mine într-o altă companie. Să spunem că veneam cu o experienţă destul de bună din spate şi am reuşit să intrăm destul de uşor în piaţă. Pentru noi activitatea principală este comerţul de input-uri pentru agricultură, fie agricultura organică sau cea convenţională. În timp am reuşit să aducem produse de calitate, să aducem parteneri alături de noi în business şi am creat şi produse proprii. Avem deja o gamă în piaţă", a subliniat Radu.El a precizat că la ora actuală se află în studiu şi în cercetare o a doua gamă de produse, exclusive pentru biaţa bio, care este încă în dezvoltare fiind doar o nişă pentru România, dar datorită reglementărilor UE va trebui să se dezvolte în perioada următoare. "Deja foarte mulţi dintre partenerii noştri cer relaţii şi detalii despre acest tip de piaţă pentru că va fi cea mai dinamică piaţă în următorii ani. În fiecare supermarket există raioane întregi cu produse bio. Pentru a ajunge cu produse bio trebuie materie primă pe care noi putem să o furnizăm şi bineînţeles să se vadă trasabilitatea, deoarece reglementările sunt foarte stricte în acest domeniu", a subliniat directorul general al Agroland Agribusiness.Potrivit sursei citate, compania a crescut "foarte bine de la un an la altul, poate foarte abrupt", în condiţiile în care în 2020 a înregistrat o creştere de 90% a cifrei de afaceri şi cu 230% a profitabilităţii, însă odată cu dezvoltarea, acest ritm nu va mai consemna o astfel de creştere.Nu în ultimul rând, Radu a menţionat că o altă linie de business pe care o urmăreşte compania este tehnologia agricolă, pe care vrea să o aducă ca şi inovaţie. "În septembrie 2020 am început un proiect, din câte ştiu unic pe piaţa din România, un incubator de creaţie la care au participat foarte multe start-up-uri şi am trecut deja de două etape, am ajuns în finală, am ales finaliştii şi îi urmărim pentru că trebuie să iasă cu produse finale pe piaţă. Şi avem intenţia să investim şi în aceste start-up-uri pentru a oferi alternative pieţei agribusiness", a adăugat Florin Radu.În aprilie 2021, Agroland Agribusiness a derulat un plasament privat prin care a vândut 225.000 de acţiuni nou emise, pentru 6,07 milioane de lei. Acţiunile au fost cumpărate de 154 de investitori, dintre care 25 investitori calificaţi şi restul 129 de retail (5 persoane juridice române, restul persoane fizice), iar succesul acestui plasament a permis listarea companiei pe piaţa AeRO.El a mulţumit investitorilor şi a transmis că afacerile vor fi extinse în sudul şi vestul ţării într-un timp foarte scurt, în condiţiile în care în prezent acoperă partea de sud-vest a Olteniei, dar va fi mărită şi gama de produse.Grupul Agroland a făcut primul pas la bursă anul trecut, pe 16 iunie 2020, când a listat prima emisiune de obligaţiuni şi ulterior a mai derulat alte două plasamente private de acţiuni, iar societatea mamă Agroland Business Systems s-a lansat la BVB pe 1 martie 2021."Am încredere foarte mare în Agroland Agribusiness, este o companie care activează astăzi doar regional pe zona de input-uri, dar la nivel naţional şi foarte curând internaţional în ceea ce priveşte tehnologia inovatoare în agricultură. Sunt convins că atât în zona de input-uri organice cât şi în zona de tehnologie în agricultură această companie va performa foarte bine. Acest lucru va fi posibil inclusiv prin resursele obţinute pe piaţa de capital din România. Ne propunem să ajungem foarte sus inclusiv în zona de tehnologie, în zona de vânzare de input-uri, vrem să ajungem în zona de producţie de input-uri, inclusiv organice, iar accesul la piaţa de capital pe care l-am obţinut ne va permite să avem o dezvoltare mult accelerată faţă de o companie convenţională. (...) Pentru antreprenorii care nu sunt pe piaţa de capital îi invit să facă acest pas, pentru că poate să ducă o companie, o idee, o echipă, la cu totul alt nivel decât metodele de finanţare tradiţională", a afirmat Horia Cardoş, fondator şi director general Agroland Business Systems.La evenimentul de listare a fost prezent şi Daniel Apostol, director Direcţiei de comunicare din cadrul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), care a transmis ce înseamnă sunetul clopoţelului de la BVB, povestind o întâmplare personală sugestivă."Cu mulţi ani ani în urmă, vreo 10, baiatul meu m-a întrebat dacă ştiu ce e muzica bună. Mă cam blocase şi l-am întrebat înapoi: 'Eu nu ştiu, tu ştii?' Şi Andrei mi-a răspuns atunci, avea 4-5 ani: 'Tata, muzica bună face inima să danseze!'. Eu am convingerea că muzica clopoţelului de la BVB trebuie să facă inima economiei să danseze de fiecare dată când se aude acest clopoţel. Este meritul dumneavoastră, al companiilor care îşi asumă acest gest, acest curaj de a fi listate, fie pe AeRO, fie la bursă. Sunteţi picătură cu picătura într-un ocean ce trebuie construit", a susţinut el.De asemenea, Apostol a transmis câteva din ideile preşedintelui ASF, Nicu Marcu, cu privire la piaţa de capital. "Avem nevoie de o piaţă de capital dezvoltată şi este bine să vedem - astăzi suntem la cel de-al 10-lea eveniment de listare de anul acesta - că într-o perioada post-pandemică în care încă avem multe incertitudini în economie sunt antreprenori, sunt companii, sunt investitori care fondează firme, curajoşi, care caută sursa de finanţare acolo unde este bine să o caute prin listarea la bursă. Cred din punctul acesta de vedere că o altă idee transmisă de preşedinte trebuie menţionată aici, şi anume: cu cât vom reuşi mai mult să descărcăm cunoaştere către un public mai larg, să participăm la efortul de educaţie financiară în societate, cu atât mai mult vom avea, pe o parte, creatori de companii capabile să fie listate şi astfel să se dezvolte piaţa de capital, pe de altă parte, cetăţeni simpli care să găsească în Bursa de Valori, în acţiunile listate la BVB, surse de finanţare şi să devină astfel actori importaţi în dinamica pieţei de capital din România", a adăugat Daniel Apostol.Plasamentul privat de acţiuni şi listarea companiei pe piaţa AeRO au fost realizate cu sprijinul TradeVille în calitate de Intermediar şi Consultant Autorizat. Ovidiu George-Dumitrescu, director general adjunct al Tradeville, a mulţumit antreprenorilor că "au viziunea, curajul şi înţelepciunea să iasă în public cu creaţia lor pe care au clădit-o cu mult efort".Agroland Agribusiness, divizie a Agroland Business System, a activat încă de la început în zona de sud-vest a ţării, respectiv în judeţele Dolj, Olt, Mehedinţi, Argeş, Teleorman, Vâlcea şi Gorj.Obiectivul principal de activitate este vânzarea de input-uri pentru agricultura convenţională şi organică, printre care fertilizanţi, produse pentru protecţia plantelor, seminţe şi combustibili. Activitatea secundară desfăşurată este trading-ul cu cereale.Segmentul de piaţă ţintă al diviziei Agribusiness în cadrul Agroland sunt fermierii de cultură "mare", care cultivă cereale (grâu, orz, porumb, triticale, orzoaica etc) şi plante oleaginoase (rapiţă, floarea soarelui).