Activitate militară neobișnuită a flotei ruse în Marea Neagră. Zece nave și submarine au ieșit în larg concomitent

Zece nave rusești au plecat brusc din portul Novorossiysk de la Marea Neagră, ceea ce reprezintă o activitate extrem de neobișnuită, ce ar putea fi o reacție la o posibilă amenințare din partea Ucrainei, afirmă experți navali și ministerul britanic al apărării.

Printre cele plecate se numără cea mai mare navă de debarcare din Marea Neagră și trei submarine, lăsând doar câteva nave în portul ce nu pare să fie în raza de acțiune a dronelor aeriene ucrainene, dar în cea a dronelor marine.

Ce spun serviciile militare britanice:

Un grup de cel puțin zece nave ale Flotei Rusiei din Marea Neagră (BSF) a plecat miercuri de la facilitatea navală Novorossiysk.

Având în vedere tipul și numărul de nave care ies pe mare în același timp, activitatea este probabil o dispersie a flotei ca răspuns la o amenințare specifică la adresa Novorossiysk pe care Rusia crede că a identificat-o.

Este puțin probabil ca desfășurarea să reprezinte pregătiri pentru lansări de rachete de croazieră de pe mare.

Este foarte puțin probabil ca flota să se pregătească pentru operațiuni de asalt amfibiu.

BSF rămâne în mare parte ținută pe loc de amenințările percepute ca provenind din partea Ucrainei și continuă să prioritizeze protecția forțelor în detrimentul operațiunilor ofensive sau de patrulare.

Posibilele explicații pentru această activitate extrem de neobișnuită

Analistul Naval H I Sutton a remarcat și el exodul, adăugând că este vorba de o desfășurare extrem de neobișnuită ce poate indica operațiuni în curs de desfășurare.

Surse consultate de Naval News au confirmat manevrele. Din grup face parte și Pyotr Morgunov (proiect 11711 din clasa Ivan Gren), cea mai mare navă de debarcare din Marea Neagră.

De asemenea, acesta conținea toate cele trei submarine din clasa Kilo îmbunătățită (Proiect 636.3) care erau prezente la bază. Analizele sugerează că și alte nave de luptă ieșiseră, lăsând doar câteva nave de război și nave de sprijin în port.

Portul Novorossiysk nu a mai fost așa gol de cel puțin câteva luni.

O explicație ar putea fi aceea că ieșirea în masă ar putea fi un exercițiu pentru a testa gradul de pregătire al echipajelor.

Sau, eventual, o măsură de precauție împotriva unei amenințări care se apropie.

Baza nu a fost, până acum, în raza de acțiune a dronelor aeriene ucrainene. Pe de altă parte, în ciuda distanței față de coasta controlată de Ucraina, se află în raza de acțiune a dronelor maritime ucrainene, mai notează Naval News.

***BREAKING*** A sudden mass exodus of warships and submarines from Novorossiysk today. Very unusual, may be a leading indicator of an operation of some kind https://t.co/5S17R6kayH

????????BLACK SEA FLEET - NOVOROSSIYSK????????

Sentinel 2 pass from the morning of Jan 13, 2023. Compared with yesterday's high res????, the Ivan Gren Class (Pyotr Morgunov) appears to have departed and the submarine pen looks empty. 3 Ropucha and 1 PR 22160 are still in port. pic.twitter.com/r5yneZaGVC