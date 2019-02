Actor român la Hollywood, CONDAMNAT la 5 ani și 6 luni de închisoare. A jucat și alături de Kevin Costner

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus confiscarea sumei de aproape 1 milion de euro de la Cristian Borcea, în dosarul retrocedării de terenuri şi plaje, în care fostul finanţator al clubului Dinamo a fost condamnat la 5 ani închisoare cu executare. Alături de Borcea apare condamnat și actorul Dragoș Săvulescu. El a primit 5 ani și șase luni de închisoare.

Dragoş Săvulescu este un fost finanţator al clubului Dinamo ce se ocupa în ultimul timp de actorie în Statele Unite ale Americii. Potrivit IMDB a jucat în filme precut IV A Way Out (Short)-2018, Limani-2017, High Strung-2016, Criminal-2016, Palatul Pionierilor-2015 sau Love by Design-2014. El a fost iubitul fotomodelului Mădălina Ghenea

În filmul de acțiune „Criminal”, turnat la Hollywood, a jucat alături de Kevin Costner. „Dar pe lângă Kevin mai sunt și alte nume mari în film ca: Gary Oldman, Tommy Lee Jones și Ryan Reynolds!”, se mândrea actorul autodidact, cu starurile alături de care a jucat, potrivit evz.ro.

.