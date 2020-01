Actori din 'Game of Thrones', în distribuţia serialului 'The Lord of the Rings'

Amazon.com Inc a anunţat prima parte a distribuţiei pentru serialul „The Lord of the Rings”, din care fac parte în principal actori britanici, între care doi cunoscuţi din „Game of Thrones”, dar şi că producţia va începe luna viitoare în Noua Zeelandă, scrie news.ro.

Între cei 15 actori anunţaţi se numără Robert Aramayo şi Josepg Mawle, care au jucat în serialul HBO „Game of Thrones”, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark şi Ema Horvath, potrivit Reuters.

Serialul Amazon este coordonat de J.D. Payne şi Patrick McKay.

Adaptarea are la bază întâmplări petrecute înaintea celor din romanul „The Fellowship of the Ring” al lui J.R.R. Tolkien, după care a fost realizat primul lungmetraj din trilogie, lansat în 2001.

„The Lord of the Rings” este una dintre francizele cu cele mai mari câştiguri din istorie, generând încasări de peste 2,5 miliarde de dolari în toată lumea.