Actorul Benedict Cumberbatch a devenit preşedintele şcolii de teatru pe care a absolvit-o

Actorul Benedict Cumberbatch a devenit preşedintele şcolii de teatru London Academy of Music & Dramatic Art (Lamda), pe care a absolvit-o în anul 2000, scrie NEWS.RO, citând bbc.com.

Benedict Cumberbatch îl înlocuieşte în această funcţie pe actorul Timothy West, care a condus instituţia timp de 31 de ani.

Cumberbatch a spus că va fi „o onoare” pentru el să vadă cum înfloreşte noua generaţie de actori, regizori şi tehnicieni.

Timothy West a apreciat preluarea funcţiei de către Cumberbatch: „Consider că preşedintele Lamda ar trebui să fie acum o putere vizibilă în profesia noastră. Atunci când am aflat că Benedict Cumberbatch a acceptat invitaţia noastră de a prelua preşedinţia, am fost extrem de încântat”.

Cu sediul în Londra, Lamda este cea mai veche şcoală de teatru din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. Recent, a deschis o nouă clădire cu trei spaţii pentru spectacole.

Între alţi absolvenţi celebri ai acestei şcoli se numără: Jim Broadbent, Chiwetel Ejiofor, David Oyelowo şi Dame Harriet Walter.

Benedict Cumberbatch, născut pe 19 iulie 1976, este un actor britanic de teatru, film şi televiziune. S-a remarcat în mai multe producţii teatrale şi a devenit cunoscut pe plan internaţional odată cu rolul principal interpretat în serialul TV „Sherlock”.

În cinematografie, Cumberbatch a impresionat în pelicule precum „Remuşcare/ Atonement”, „Un spion care ştia prea multe/ Tinker Tailor Soldier Spy”, „Calul de luptă/ War Horse”, „Star Trek În întuneric 3D/ Star Trek Into Darkness”, „12 ani de sclavie/ 12 Years a Slave”, „Wikileaks: A cincea putere în stat/ The Fifth Estate”, „The Imitation Game. Jocul codurilor/ The Imitation Game” şi trilogia „Hobbitul/ The Hobbit”.

Benedict Cumberbatch a fost nominalizat la Oscar pentru apariţia sa în „The Imitation Game. Jocul codurilor/ The Imitation Game”, în anul 2014, şi a primit titlul de Comandor al Ordinului Imperiului Britanic (CBE), în anul 2015.