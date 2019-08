Actorul Dwayne 'The Rock' Johnson s-a căsătorit

Actorul și fostul wrestler profesionist american Dwayne "The Rock" Johnson s-a căsătorit cu iubita sa, Lauren Hashian, după o relație de 12 ani, potrivit dailymail.co.uk, scrie Mediafax.

Nunta a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute, într-un decor romantic din Hawaii, iar imagini de la eveniment au fost publicate chiar de starul hollywoodian pe contul său de pe rețeaua de socializare online Instagram.

Inițial, nunta fusese programată în primăvara anului trecut, dar a fost amânată după ce Lauren a aflat că este însărcinată.

Cei doi au doi copii împreună, Tiana, în vârstă de 15 luni, și Jasmine Lia, în vârstă de trei ani.

Johnson, în vârstă de 47 de ani, mai are o fiică în vârstă de 18 ani, Simone, cu fosta sa soție, Dany Garcia, cu care a fost căsătorit în perioada 1997 - 2007.

Actorul și fostul wrestler profesionist Dwayne "The Rock" Johnson, devenit star la Hollywood, a fost desemnat de revista People "cel mai sexy bărbat în viaţă" în 2016.

Dwayne Johnson a devenit în ultimii ani unul dintre actorii care figurează pe lista celebrităţilor cu cele mai mari încasări la Hollywood, în principal graţie evoluţiei sale spectaculoase din filmele francizei "Furios şi iute". Actorul s-a remarcat şi în alte filme de succes, precum "Mumia revine/ The Mummy Returns", "Dă-te mare şi tare!/ Be Cool", "Plan de joc/ The Game Plan", "Zâna Măseluţă/ Tooth Fairy", "Călătoria 2: Insula misterioasă/ Journey 2: The Mysterious Island", "Trage tare şi te scoţi/ Pain & Gain", " G.I. Joe: Represalii/ G.I. Joe: Retaliation" şi "Hercules".