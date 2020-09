Actorul Eugen Cristea, despre pandemie: 'Am respectat toate regulile, inclusiv de a sta două luni în casă degeaba. Pentru mine au fost cumulul de incompetenţă'

Actorul Eugen Cristea (foto) a declarat că este sigur să urce pe scenă într-o sală de spectacol la interior şi a afirmat că "bucuria de a fi pe scenă te face să depăşeşti orice teamă", informează Agerpres.

"Este sigur pentru mine. Deja am avut trei reprezentaţii la Teatrul Naţional şi următoarea va fi pe 16 septembrie, pe acoperiş, la Sala Amfiteatru, deci în nişte condiţii foarte civilizate atât pentru spectatori, cât şi pentru noi. În ceea ce priveşte revenirea în sală, nu-mi fac niciun fel de probleme, pentru că eu, având vârsta pe care o am, îmi pasă mai puţin, mai ales că eu, ca să fiu acoperit, am cronometrat: am două scene în piesa 'Allegro, ma non troppo', dintre care una durează 14 minute şi mai am una, după o oră şi zece minute, care durează de trei minute.

Deci, din punctul acesta de vedere nu sunt probleme, sunt la distanţă şi nu îmi este frică. Într-un fel, bucuria de a fi pe scenă te face să depăşeşti orice teamă, plus că, făcând parte dintre cetăţenii perfect încadraţi în gloata din 1984 a lui Orwell, am respectat toate regulile, inclusiv acea regulă de a sta două luni în casă degeaba. Acele două luni pentru mine au fost cumulul de incompetenţă. Sigur, aştept cu bucurie şi spectacolele de la interior", a declarat Eugen Cristea pentru sursa citată.

El a precizat că în spectacolele susţinute pe acoperişul TNB a jucat gratuit.

"E bine de făcut precizarea că spectacolele respective le-am jucat gratuit, deşi sunt colaborator, din respect pentru instituţia teatrală şi, bineînţeles, pentru public", a mai spus actorul.