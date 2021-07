Actorul Gerard Butler a deschis un proces pentru a primi cel puţin 10 milioane de dolari din profitul filmului 'Olympus Has Fallen'

Actorul Gerard Butler a deschis vineri o acţiune legală pentru a primi cel puţin 10 milioane de dolari, sumă despre care spune că îi este datorată, sub formă de compensaţii, pentru filmul de acţiune „Olympus Has Fallen” din 2013, potrivit news.ro.

Butler a dat în judecată Nu Image/Millennium Films, susţinând că producătorul a subevaluat încasările filmului la nivel nord-american şi internaţional cu zeci de milioane de dolari şi nu a raportat 8 milioane de dolari care au fost daţi producătorilor executivi.

Procesul a fost deschis la o zi după ce Scarlett Johansson a depus o plângere pentru compensaţii din partea Walt Disney Co, în care susţine că lansarea simultană a „Black Widow” în cinematografe şi pe Disney+ i-a redus suma cuvenită din box office.

Acţiunea lui Butler este un caz obişnuit de „contabilitate de Hollywood”, scrie Variety.

În „Olympus Has Fallen”, Gerard Butler a jucat rolul Mike Banning, agent al serviciilor secrete care trebuie să îl salveze pe preşedintele american. Filmul a generat, oficial, încasări de 170 de milioane de dolari la nivel global şi a fost urmat de producţiile de succes „London Has Fallen” şi „Angel Has Fallen”, în care Butler şi-a reluat rolul.

„Producătorii au câştigat zeci de milioane de dolari din «Olympus», dar au refuzat să îi plătească lui Butler vreun cent din încasări şi profiturile promisiune făcută în acordul părţilor”, se arată în plângere. „Butler refuză să tolereze declaraţiile false ale pârâţilor şi alt comportament injust. Butler a lucrat cu pârâţii pentru a crea o franciză de mare succes. Îşi cere partea cuvenită”.

Potrivit documentelor, contractul lui Butler îi dădea dreptul la 10% din profitul net, plus 6% din încasările la nivel nord-american ajustate la peste 70 de milioane de dolari şi 12% din cele internaţionale ajustate la peste 35 de milioane de dolari. Compania lui de producţie era de asemenea îndreptăţită să primească 5% din profitul net, iar actorul urma să primească anumite bonusuri pentru atingerea unor plafoane de box office.

Plângerea arată şi că Butler a primit situaţii contabile neregulamentare din partea producătorului şi că a obiectat cu privire la acestea. El a angajat un controlor financiar care a descoperit că veniturile de la nivel nord-american ale filmului au fost subevaluate cu 17,5 milioane de dolari, iar cele ale producătorilor, cu 12 milioane de dolari, inclusiv 8 milioane de dolari care au mers la executivi.

Potrivit documentelor, producătorii au dedus întreg costul publicităţii în străinătate din veniturile obţinute acolo, deşi distribuitorii internaţionali au preluat jumătate din acesta. Aparent, Nu Image/Millennium a instruit distribuitorii să deducă anumite cheltuieli, astfel ca veniturile să fie subraportate.