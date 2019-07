Actorul Jeff Bridges, câştigător al premiului Oscar, va juca în noul serial de televiziune 'The Old Man'

Actorul Jeff Bridges, câştigător al premiului Oscar, va juca în noul serial TV "The Old Man" produs de canalul de televiziune FX, relatează vineri UPI, anunță AGERPRES.

Revista Variety a scris că filmul se bazează pe cartea omonimă a lui Thomas Perry, iar Jeff Bridges îl interpretează pe Dan Chase, un fost agent operativ al CIA urmărit de un asasin care încearcă să-l elimine.

"Jeff Bridges este un actor iconic, extraordinar şi să-l putem avea ca star al acestei serii este un moment incredibil pentru FX", a declarat Nick Grad, co-preşedinte al FX Entertainment, într-un comunicat.

"Jon Steinberg şi Robert Levine au lansat un scenariu pilot uimitor, iar Jeff este perfect pentru rolul lui Dan Chase. De asemenea, suntem fericiţi să colaborăm cu Warren Littlefield, cu care am avut un parteneriat atât de grozav la Fargo, împreună cu partenerii noştri de la Fox 21", a mai spus el.

Jeff Bridge, 69 de ani, câştigător al premiului Oscar pentru rolul din "Crazy Heart", este cunoscut de asemenea pentru rolurile din "Hell or High Water", "The Giver", "True Grit", "Seabiscuit", "The Big Lebowski", "The Fisher King" şi "Tron".