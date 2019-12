Actorul Robert Walker Jr., cunoscut din seria ”Star Trek”, a murit joi la vârsta 79 de ani, anunță platforma Variety, potrivit Mediafax.

Robert Walker Jr, fiul actorilor Robert Walker și Jennifer Jones, a încetat din viață joi, a confirmat familia artistului pentru site-ul oficial al serialului “Star Trek”.

Walker Jr. a interpretat rolul Charlie Evans în episodul “Charlie X”, al seriei “Star Trek” din primul sezon al cunoscutului serial, în 1966. Scenariul episodului era scris de D.C. Fontana, care a murit în aceeai săptămână.

Walker Jr. a mai jucat în pelicule ca “Ensign Pulver”, cu Burl Ives și Walter Matthau, și în “Young Billy Young”.

S-a născut în Queens, New York, înn 1940, în momentul în care tatăl său tocmai debuta în calitate de actor. Tatăl său a interpretat rolul Bruno Antony în filmul lui Alfred Hitchcok, “Strangers on a Train”. Mama artistului, Jennifer Jones a fost ea însăși o actriță de succes, nominalizată de cinci ori la Premiile Oscar. A câștigat trofeul pentru rolul Bernadette Soubirous, în 1943, în pelicula “The Song of Bernadette”. După divorțul de tatăl actorului, Jones s-a căsătorit cu producătorul filmelor “Gone With the Wind” și “Rebecca”, David O. Selznick.

În 1967, Walker Jr. a jucat în “The War Dragon”, cu John Wayne și Kirk Douglas. În anii ’80 și ’90s a avut mai multe apariții în seriale de televiziune, printre care și “Murder, She Wrote”, cu Angela Lansbury, “L.A. Law” sau “In the Heat of the Night”. Ultimul rol pe care l-a interpretat a fost în 2018, în thrillerul “Beyond the Darkness”.