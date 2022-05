Actriţa britanică Angela Lansbury va fi recompensată cu un premiu pentru întreaga carieră la gala Tony Awards 2022

Actriţa britanică Angela Lansbury, în vârstă de 96 de ani, va fi recompensată cu un premiu pentru întreaga carieră la ediţia din acest an a galei Tony Awards, informează site-ul revistei Variety.

Într-o carieră de peste 75 de ani, artista britanică are un palmares impresionant şi a obţinut deja cinci premii Tony în categorii competitive. După ce s-a lansat mai întâi în cinematografie, Angela Lansbury a debutat pe Broadway în 1957 cu un rol în spectacolul "Hotel Paradiso". De-a lungul deceniilor, a interpretat roluri principale în producţii teatrale de mare succes, precum "Anyone Can Whistle", "Mame", "Dear World", "Gypsy" şi "Sweeney Todd". După o pauză de 24 de ani, vedeta britanică a revenit pe Broadway în 2007 cu spectacolul "Deuce", urmat doi ani mai târziu de producţia "Blithe Spirit", care i-a adus un nou premiu Tony. Ea a jucat şi în spectacolele "A Little Night Music" şi "The Best Man", potrivit Agerpres.ro.

În cinematografie, Angela Lansbury a jucat în peste 70 de filme, inclusiv în "Gaslight", "National Velvet", "The Picture of Dorian Gray", "The Long, Hot Summer" şi a făcut probabil cel mai memorabil rol al său în "The Manchurian Candidate". Pentru activitatea ei din această industrie, a fost nominalizată de trei ori la premiile Oscar. A devenit o figură familiară noii generaţii de spectatori după ce a asigurat vocea personajului Mrs. Potts în producţia Disney "Beauty and the Beast" şi a apărut în pelicula "Nanny McPhee".

Din 1984 până în 1996, a interpretat pe micile ecrane personajul Jessica Fletcher în "Murder, She Wrote", cel mai longeviv serial poliţist din istoria televiziunii. A câştigat în total şase Globuri de Aur şi a primit 18 nominalizări la premiile Emmy, fiind recompensată totodată şi cu un premiu Oscar onorific pentru întreaga carieră.

În 2014, a primit de la regina Elisabeta a II-a titlul de "Dame" - echivalentul feminin pentru Sir - a Ordinului Imperiului Britanic.

Gala Tony Awards 2022 va fi prezentată de actriţa Ariana DeBose, una dintre protagonistele musicalului "West Side Story" regizat în 2021 de Steven Spielberg, şi va avea loc pe 12 iunie la New York.