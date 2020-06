Actrița care joacă rolul șefei lui James Bond în ultimele filme crede că nu va ma prinde redeschiderea teatrelor - Are 85 de ani

Actriţa britanică Judi Dench a declarat că nu este sigură dacă teatrele se vor redeschide în timpul vieţii sale, relatează The Independent, potrivit Agerpres.

Teatrele din districtul londonez West End au fost nevoite să se închidă în urma interzicerii de către Guvern a adunărilor mari, de la 16 martie, din cauza COVID-19, mai multe măsuri de sprijin financiar pentru acest sector urmând să fie anunţate oficial.Într-un interviu acordat postului Channel 4 News, Dench a declarat că nu vede cum industria ''se va reface'' dacă Guvernul nu va interveni. ''Este un sentiment de disperare şi când se vor deschide din nou?", a spus ea, adăugând: ''Nu ştiu, cu siguranţă, sunt sigură că nu în timpul vieţii mele''.''Nu spun că acest lucru ar trebui prioritizat faţă de orice altceva, doar că va fi foarte grav. Este un efect foarte grav asupra tuturor. Dacă teatrele rămân închise, în întuneric. Nu ştiu când le vom mai avea înapoi'', a adăugat actriţa în vârstă de 85 de ani.

În cadrul unei conferinţe de presă recente, premierul britanic Boris Johnson a anunţat că teatrele şi sălile de spectacole s-ar putea redeschide, însă nu vor fi permise astfel de evenimente în direct.



Producătorul de teatru Cameron Mackintosh a declarat că, după părerea sa, este puţin probabil ca teatrele din West End să se redeschidă mai devreme de anul viitor.



Mackintosh, producător al unor spectacole precum ''Les Misérables'', ''The Phantom of the Opera'' şi ''Hamilton'', a spus într-o emisiune difuzată de BBC Radio 2 că teatrele din West End şi Broadway s-ar putea numără printre ultimele care vor fi redeschise, în comparaţie cu majoritatea celorlalte ţări. ''Este nevoie de luni şi luni pentru a pune pe picioare spectacole uriaşe de genul celor pe care le facem'', a spus el.