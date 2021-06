Actriţa Jamie Lee Curtis primește trofeul Leul de Aur pentru întreaga activitate

Actriţa americană Jamie Lee Curtis va primi trofeul Leul de Aur pentru întreaga activitate, la cea de-a 78-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Veneţia, care va avea loc în prima parte a lunii septembrie.

Ceremonia va avea loc pe 8 septembrie, în Sala Grande din Palazzo del Cinema, înaintea proiecţiei - în afara competiţiei - a filmului „Halloween Kills”, regizat de David Gordon Green, cel mai recent din franciza „Halloween”, în care ea joacă rolul principal.

Curtis a transmis organizatorilor festivalului că se simte onorată să primească această distincţie. „Îmi pare imposibil să fi fost în industrie de suficient timp pentru a primi recunoaşterea pentru întreaga activitate şi să se întâmple acum, cu «Halloween Kills», are o însemnătate aparte pentru mine”, informează News.ro.

„Halloween” şi parteneriatul cu personajul Laurie Strode, a mai spus ea, i-au lansat şi susţinut cariera.

Leul de Aur onorific este acordat de comitetul La Biennale di Venezia, în urma propunerii făcute de directorul festivalului Alberto Barbera.

El a spus că Jamie Lee Curtis, fiica lui Tony Curtis şi Janet Leigh, aparţine „unui rarefiat grup de actori de la Hollywood care reflectă cel mai bine calităţile ce reprezintă sufletul industriei globale de film şi moştenirea acesteia”.

Jamie Lee Curtis, în vârstă de 62 de ani, este cunoscută pentru roluri din filme precum „Knives Out”, „A Fish Called Wanda”, „Trading Places”, „Freaky Friday”, „True Lies”, „Blue Steel”, „The Tailor of Panama”, „My Girl” şi „Forever Young”.

A jucat şi în câteva producţii de televiziune, ca „Scream Queens” şi „Anything But Love”, şi este autor de cărţi pentru copii, ajuns în lista New York Times a celor mai bine vânduţi.

Cea mai recentă carte scrisă de ea, a 11-a, intitulată „This Is Me: A Story of Who We Are and Where We Came From”, a apărut în 2016.

Anul trecut, Leul de Aur pentru întreaga activitate a fost acordat actriţei britanice Tilda Swinton.

Festivalul Internaţional de Film de la Veneţia va avea loc - şi anul acesta cu prezenţă fizică - în perioada 1 - 11 septembrie.