Actriţa Jamie Lee Curtis va realiza proiectului horror „Mother Nature”, centrat pe schimbările climatice, care va reprezenta primul ei lungmetraj din postura de regizor, informează Deadline, anunță news.ro.

Curtis, în vârstă de 61 de ani, va fi coscenarist şi regizor al „Mother Nature”, proiect ce face parte dintr-un acord multianual semnat alături de compania ei Comet Pictures cu Blumhouse.

Scenariul este scris împreună cu Russell Goldman (cunoscut pentru scurtmetrajele „No Comment” şi „Summer of Connor”) de la Comet Pictures.

„Am 61 de ani, iar motto-ul meu este: «dacă nu acum, când, dacă nu eu, cine?» Sunt încântată să am un cămin creativ pentru a explora ideile mele şi ale altora. Jason Blum şi echipa lui m-au făcut să mă simt binevenită. Comet este pregătită să aducă poveştile la viaţă”, a transmis actriţa într-un comunicat.

La rândul lui, Blum, CEO şi fondator al Blumhouse, a spus: „Jamie este o forţă a naturii şi a fost un adevărat partener la «Halloween»”.

Blumhouse a produs filmul „Halloween” (2018) în care Curtis a jucat şi la care a fost producător executiv. Lungmetrajul a generat încasări de 255 de milioane de dolari la nivel mondial.

Recent a fost anunţat că Jamie Lee Curtis va juca, regiza şi va fi producător executiv al „How We Sleep at Night: The Sara Cunningham Story” pentru Lifetime. Filmul este un proiect important pentru Curtis, care a cumpărat drepturile autobiografiei lui Cunningham anul trecut.

Curtis a mai regizat episoade din serialele „Anything But Love” şi „Scream Queens”, în care a şi jucat. Rolurile din „Anything But Love” şi din lungmetrajul „True Lies” i-au adus câte un trofeu Globul de Aur.