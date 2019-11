Actrița Laurel Griggs, care a avut peste o mie de apariții pe Broadway, a murit la 13 ani

Actrița americană Laurel Griggs, care a avut peste o mie de apariții în reprezentații pe Broadway, New York, și a participat de două ori la emisiunea NBC "Saturday Night Live", a murit la vârsta de 13 ani, în urma unor complicații provocate de astmul de care suferea, potrivit cnn.com, scrie Mediafax.

Informația despre decesul actriței, care s-a produs pe 5 noiembrie, a fost făcută publică de familia acesteia, pe platforma de socializare online Facebook.

Laurel Griggs și-a făcut debutul pe Broadway în 2013, la vârsta de 6 ani, în rolul Polly din spectacolul "Pisica pe acoperișul fierbinte", de Tennessee Williams.

Citește și: Filmul 'Fire will come' a obţinut trofeul Alexandru de Aur la Festivalul de la Salonic

A devenit cunoscută cu rolul din spectacolul premiat cu Tony "Once", în care a jucat alături de Scarlett Johansson. Griggs a jucat 17 luni acest rol, în perioada 2013 - 2015.

De atunci a avut peste o mie de apariții, în reprezentații ale unor spectacole precum "Visul unei nopți de vară" și "How to Succeed in Business Without Really Trying."

Laurel a apărut și în două ediții ale emisiunii TV "Saturday Night Live", dar și în producția Amazon "Cafe Society", de Woody Allen, alături de Steve Carell.

De asemenea, a apărut în reclame și și-a împrumutat vocea unui personaj din serialul de animație "Bubble Guppies".