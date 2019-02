Actriţa Regina King a primit premiul Oscar pentru cel mai bun rol secundar feminin, pentru interpretarea din "If Beale Street Could Talk", la cea de-a 91-a ediţie a galei Academiei de film americane, care are loc duminică noapte, la Dolby Theatre din Los Angeles, potrivit Mediafax.

Pentru acelaşi premiu au mai fost nominalizate Amy Adams - "Vice", Marina de Tavira - "Roma", Emma Stone - "The Favourite", Rachel Weisz - "The Favourite".

Aceasta a fost prima nominalizare la Oscar pentru Regina King.

Anul trecut, premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă în rol secundar i-a fost acordat lui Allison Janney, pentru interpretarea din "I, Tonya".