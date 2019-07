Acuzații foarte grave la Dinamo: fiica lui Rednic a luat 100.000 de euro la un transfer

Conflictul dintre Mircea Rednic şi Florin Prunea continuă în spaţiul public. Fostul portar acuză că antrenorul a apelat la o tactică specială, cu privire la cedarea lui Salomao, din care fiica sa a primit 100.000 de euro.

Concret, Rednic a renunţat gratis la fotbalist pe motiv că are un salariu mult prea mare şi oferă prea puţin echipei. Ulterior, Salomao a prins un contract în afaraa României, iar Luana Rednic s-a ales cu această sumă. ”A luat 100.000 de euro la transferul lui Salomao. Să vă spun cum a fost. Luana a venit la club şi a spus că are ofertă de 500.000 de euro pentru el. După aceea a scăzut la 400.000, la 300.000 de euro. Oficial, clubul a primit o ofertă de 250.000 de euro pe care a refuzat-o. După trei săptămâni, Rednic a spus: 'Salomao nu e bun, are salariu 10.000 de euro, şi trebuie să-l dăm afară!'. La o săptămână după asta, Salomao a semnat rezilierea contractului cu Dinamo.

Unde a plecat imediat după? La Luana Rednic acasă. Următoarea zi au plecat cu avionul amândoi în Arabia şi s-a transferat la Al Hazm. Clubul a refuzat oferta de 250.000 de mii de euro pentru că aşa a vrut Rednic. Păi, la vremea aia mişca ceva fără el şi fără fi-sa? Nu mişca nimic”, a declarat Florin Prunea la Digi Sport. În plus, fostul mare portar a continuat cu acuzaţii grave. A precizat că Mircea Rednic este vinovat şi de infarctul suferit de Eugen Neagoe şi că din cauza "Puriului" se putea ajunge la o adevărată tragedie:

”Această atmosferă este întreţinută de Mircea Rednic, merg până în pânzele albe ca să demonstrez asta. E de un cinism inimaginabil - cică s-a interesat de starea lui Neagoe. Trebuia să iasă primul şi să potolească spiritele”.