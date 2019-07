SURSE - Viorica Dăncilă face acuzații EXPLOZIVE în CEX PSD: Dragnea și Codrin le dădeau primarilor ordin să nu vorbească cu mine

Premierul Viorica Dăncilă i-a acuzat marti, in ședința CEX PSD din Parlament, pe fostul lider Liviu Dragnea si fostul secretar general Codrin Stefanescu, că le-ar fi dat primarilor PSD ordine să nu se întâlnească cu ea în vizitele în teritoriu.

„Pe mine ma interesaza sa castigam alegerile, acest partid sa se ridice. Eu n-am vrut sa fie prim-ministru. Pe urma am fost izolata la Palatul Victoria. M-am dus in teritoriu cu dl Tedorovici si alti ministri si Dragnea si Codrin le-a dat ordin primarilor sa nu mai vorbeasca cu noi”, a zis Dancila in sedinta CEX dedicata alegerii candidatului la prezidentiale.

„Nu ma acuzati ca am fost apropiata de Dragnea. Pentru ca nu eu am luat deciziile in partid. Aveam interzis sa vorbesc cu colegii. Am fost izolata 6 luni in Guvern. Nu am avut voie sa fac nimic”, a mai zis Dancila in CEX.

Dancila s-a referit la perioada campaniei electorale pentru alegerile europarlamentare, cand ea si o serie de ministri au avut turnee in tara separat de turneele liderului de atunci al PSD, Liviu Dragnea.

Mai multe din CEX PSD:

Viorica Dăncilă s-a enervat: Unde vedeți voi comandă din altă parte?

Paul Stănescu: ALDE o să iasă de la guvernare! Ce facem?

Revoltă în CEX: E plin în Guvern de pedeliști! Cum să facem performanță așa?

Primele date din sondajele interne PSD

Cine sunt cei doi lideri PSD care au votat împotriva Vioricăi Dăncilă