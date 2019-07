Acuzații GRAVE - Florin Cîțu cere URGENT comisie parlamentară de anchetă privind execuția bugetară pe 2018: 'I-am prins. Toți sunt vinovați și vor plăti'

Senatorul PNL Florin Cîțu aduce acuzații extrem de grave ministrului de Finanțe, Eugen Tedorovici, și cere urgent comisie parlamentară de anchetă a execuției bugetare pentru 2018. Potrivit acestuia, Comisia Europeană confirmă că execuția bugetară pentru 2018 a fost „măsluită” și avertizează că toți cei vinovați vor plăti.

Procurorul general Bogdan Licu, prima reacție după LOVITURA încasată în cazul Sorinei: 'Voi respecta hotărârea judecătoarească'

„I-AM PRINS!

Comisia Europeana CONFIRMA- executia bugetara pentru 2018 MASLUITA!

In momentul in care Valcov si Теодорович au anuntat deficitul bugetar cu o luna inainte am spus ca executia pentru 2018 o sa fie falsificata.