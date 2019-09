Acuzații în Parlament: 'oligopol' finanțat prin vouchere de vacanță?

Un deputat a acuzat miercuri Guvernul, în ședința de plen, că ar fi favorizat apariția unor oligopoluri în turism prin voucherele de vacanță.

„Guvernul vrea sa intre in afaceri cu turism spunand ca avem o mare problema cu turismul. Asa este, dar problema este cauzata chiar de interventia voastra, a Guvernului. Ati favorizat crearea unor oligopoluri in turismul romanesc, finantat chiar din banii statului prin vouchere, lucru care a omorat competitia libera si micii antreprenori din turism. Nu asa veti face un turism mai bun. Romania pleca din Romania in Grecia, Bulgaria. Ar trebui sa desfiintati ministerul Turismului si sa incurajati antreprenoriatul local pentru ca asa vom avea servicii de calitate in turism pentru ca asa. Nu continuand o schema socialistă”, a zis deputatul USR Daniel Stanciu Viziteu.